Кадр дня. Родина вбитого окупанта випадково «засвітила» холодильник з України (відео)

Росіянки замість спроб зупинити війну, чекають на виплати від держави

Російська журналістка Ірина Шихман випустила нове відео, де поговорила з вдовами окупантів. На відео звернули увагу через один момент, який збурив українські соцмережі.

В одному з епізодів сім'я вбитого російського солдата, які живуть десь у Сибіру, скаржаться що не можуть отримати компенсацію від держави. При цьому на одному з «домашніх» планів у кадр потрапляють двері холодильника, де чітко видно стікер про «2 роки гарантії».

Ймовірно, окупант перед смертю встиг надіслати додому крадену техніку.

І фінальною крапкою стало те, що ця ж жінка, що втратила чоловіка, абсолютно спокійно розповідає, що на війну так само пішов її двоюрідний брат. При чому це було «його свідоме рішення»

Нагадаємо, українці вирішили порівняти, як змінились наші міста після приходу «руського міра». Які наслідки принесла армія загарбників, яка так мріє нас «асвабадіть».

Для цього використали фотографії довоєнного часу, де зображена мирна вулиця чи будинок, після чого показується її сучасний стан.