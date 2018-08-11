Справи Кернеса та Януковича: машина українського правосуддя остаточно розвалилася
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Розсилка
Суд на Януковичем. Адвокати допитують свідків, яких не погодився допитати суд... Де ви таке бачили!?
Машина українського правосуддя розвалилася. Яка не яка, але вона була, існувала, а тепер її немає. Докази? Їх навалом!
1. Суд над Кернесом . Сьогодні всі чекають на «вирок». А який він може бути, коли «процес», а фактично – лютий треш - тягнувся роками і виникало враження, що самі судді і вдаються до всіх цих «маленьких хитрощів», щоб правознущальна тягомотина тягнулася безкінечно. Дійшло до того, що на суд без жодного пояснення причин перестали з’являтися не те що адвокати – прокурори теж! Мені здається, що цей «надцятий подвиг» української юстиції достойний того, щоб його якимось чином увіковічнити – в бронзі, у каменю, в белетристиці, в кіно …
2. Суд над Крисіним. Півроку ця гидка тварюка, убивця, кримінальний «царьок», який працював на замовлення мафії, не ховаючись знущається з процедури за допомогою адвокатів. В буквальному сенсі цього слова верещить, симулює «страшні хвороби», безкінечно «відводить» суддів і прокурорів. В результаті уже півроку ніяк не розпочинається розгляд справи по суті. Процесуальний кодекс «ім. Портнова», прийнятий за «регіонської» влади – у всій красі. Його треба змінювати? Щоб, зокрема, адвокати відчували свою відповідальність за відверте знущання з суду? Безперечно! Але де хоч одна конкретна пропозиція щодо цього?
3. Суд на Януковичем. Адвокати допитують свідків, яких не погодився допитати суд... Де ви таке бачили!? А сісти на рік-два вони не хочуть за цинічну демонстрацію неповаги до суду? Це вже не кажучи про їхню поведінку в суді, хто слухав хоча б одне засідання – знає про що я – там уже моментами було не зрозуміти, хто тут прокурор, хто суддя, а хто адвокат. Що характерно, суд покірно ковтав всі ці знущання, практично і спроб не роблячи поставити на місце високооплачуваного «правового злодюжку», який «щиро» удає з себе ватника.
4. Керівник САП – Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури – Назар Холодницький, якого після доведеного вчинку, що відверто попахує корупцією, залишили на посаді з «доганою», і він роздає інтерв’ю. Мовляв, через догану він цілий рік не отримуватиме премію! А те, що його репутацію на такій посаді практично знищено, його не переймає...
5. Вишенька на торті. Вчора з’ясувалося, що колишніх бійців «Торнадо» утримували в СІЗО… в одній камері. На те що відомо першокурснику - підозрюваних треба утримувати окремо, щоби вони не мали змоги змовитися щодо дачі показань чи організації непокори – покладено з прибором. От вони і підняли, цілком прогнозовано, бучу. Ви думаєте, хтось понесе відповідальність?
Що дадати? Ну, хіба що сезон відпусток благополучно триває. Може, я це серйозно, пофігізм і врятує Україну…
Джерело: Блог Сергія Тихого