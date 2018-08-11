Справи Кернеса та Януковича: машина українського правосуддя остаточно розвалилася

Суд на Януковичем. Адвокати допитують свідків, яких не погодився допитати суд... Де ви таке бачили!?

Машина українського правосуддя розвалилася. Яка не яка, але вона була, існувала, а тепер її немає. Докази? Їх навалом!

1. Суд над Кернесом . Сьогодні всі чекають на «вирок». А який він може бути, коли «процес», а фактично – лютий треш - тягнувся роками і виникало враження, що самі судді і вдаються до всіх цих «маленьких хитрощів», щоб правознущальна тягомотина тягнулася безкінечно. Дійшло до того, що на суд без жодного пояснення причин перестали з’являтися не те що адвокати – прокурори теж! Мені здається, що цей «надцятий подвиг» української юстиції достойний того, щоб його якимось чином увіковічнити – в бронзі, у каменю, в белетристиці, в кіно …

2. Суд над Крисіним. Півроку ця гидка тварюка, убивця, кримінальний «царьок», який працював на замовлення мафії, не ховаючись знущається з процедури за допомогою адвокатів. В буквальному сенсі цього слова верещить, симулює «страшні хвороби», безкінечно «відводить» суддів і прокурорів. В результаті уже півроку ніяк не розпочинається розгляд справи по суті. Процесуальний кодекс «ім. Портнова», прийнятий за «регіонської» влади – у всій красі. Його треба змінювати? Щоб, зокрема, адвокати відчували свою відповідальність за відверте знущання з суду? Безперечно! Але де хоч одна конкретна пропозиція щодо цього?

3. Суд на Януковичем. Адвокати допитують свідків, яких не погодився допитати суд... Де ви таке бачили!? А сісти на рік-два вони не хочуть за цинічну демонстрацію неповаги до суду? Це вже не кажучи про їхню поведінку в суді, хто слухав хоча б одне засідання – знає про що я – там уже моментами було не зрозуміти, хто тут прокурор, хто суддя, а хто адвокат. Що характерно, суд покірно ковтав всі ці знущання, практично і спроб не роблячи поставити на місце високооплачуваного «правового злодюжку», який «щиро» удає з себе ватника.

4. Керівник САП – Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури – Назар Холодницький, якого після доведеного вчинку, що відверто попахує корупцією, залишили на посаді з «доганою», і він роздає інтерв’ю. Мовляв, через догану він цілий рік не отримуватиме премію! А те, що його репутацію на такій посаді практично знищено, його не переймає...

5. Вишенька на торті. Вчора з’ясувалося, що колишніх бійців «Торнадо» утримували в СІЗО… в одній камері. На те що відомо першокурснику - підозрюваних треба утримувати окремо, щоби вони не мали змоги змовитися щодо дачі показань чи організації непокори – покладено з прибором. От вони і підняли, цілком прогнозовано, бучу. Ви думаєте, хтось понесе відповідальність?

Що дадати? Ну, хіба що сезон відпусток благополучно триває. Може, я це серйозно, пофігізм і врятує Україну…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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