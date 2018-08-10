Холодницький розповів про «свідомого таксиста», який «настукав» на нього у Генпрокуратуру



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Назар Холодницький

«ГПУ та НАБУ просто хочуть підім`яти під себе прокурорів САП», - каже глава САП

Голова САП Назар Холодницький розповів про те, що стало приводом для встановлення «прослушки» в його кабінеті. За словами прокурора, він тільки недавно отримав інформацію про події, на підставі яких начебто були розпочаті негласні слідчі дії проти нього. За даними Холодницького, встановлення «прослушки» органи, які влаштували спецоперацію, пояснили тим, що якийсь «суспільно свідомий» таксист почув розмову двох нетверезих сбушників, які вели розмову про те, що Холодницький нібито взяв хабар. І цей «відовідальний громадянин» одразу ж побіг в ГПУ та написав заяву, за якой було відкрито провадження.

«Весь цей процес був кампанією з дискредитації мене та очолюваної мною установи з метою «підім’яти» під себе процесуальних керівників, щоб прокурори САП стали «ручними» та виконували будь-які забаганки», - підсумував голова САП. Прокурор впевнений, що таким чином НАБУ та ГПУ відволікають від себе увагу та намагаються знайти собі підконтрольних прокурорів.

Нагадаємо, у підсумку очільника САП було притягнуто до відповідальності за порушення етичних норм. «Мене притягнули до віповідальності не за злив справ, не за їхнє «гальмування», не за тиск на суддів чи прокурорів, якого не було, і це підтвердили самі судді та прокурори. Це все не доведено ані в рамках кримінального, ані дисциплінарного розслідувань», - стверджує Холодницький.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що у кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького було встановлено записувальний пристрій. «Жучок» в акваріум встановило Національне антикорупційне бюро, добро на «прослушку» дала Генпрокуратура. Саме записи, здійснені у кабінеті Холодницького, дали приводи для звинувачень у зловживанні службовим становищем, тиску на посадових осіб та на суд, підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та порушенні етики. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення у справі глави САП. Йому була оголошена догана.

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