Чим загрожує поразка України у війні

Якщо ми програємо, це призведе до геноциду, який востаннє бачили три десятиліття тому в Югославії

Розмови про втому Заходу недоречні, коли російська військова перемога загрожувала б європейській безпеці та призвела б до кризи прав людини, пов'язаної з геноцидом в Україні, який востаннє бачили три десятиліття тому в Югославії.

Чи стане Захід байдужим і дозволить переможній російській армії вбити десятки чи навіть сотні тисяч українців під час того, що Кремль називає прагненням до «денацифікації» України?

Розмови про втому Заходу недоречні, коли Кремль має намір знищити українську державу, члена-засновника ООН, та стерти українців із карти Європи. 89% українців вважають військові дії Росії геноцидом, а майже половина українців називають режим Путіна фашистським чи нацистським. Західні правознавці описують політику вторгнення Путіна як військові злочини та геноцид.

Якби втома Заходу дозволила Україні програти, Росія окупувала б другу за площею країну в Європі і поставила б прокремлівського сатрапа, такого як виконувач обов'язків президента Білорусі Олександр Лукашенко. Тоді Європа зіткнеться з двома державами-сателітами Росії, які будуть стартовими майданчиками для війни Путіна проти Заходу. Населення України майже вп'ятеро перевищує населення Білорусі, і вона межує з чотирма членами НАТО та ЄС.

Загрози європейській безпеці та небезпека сповзання до війни між НАТО та Росією зростатимуть. Перемога Росії в Україні спонукає Путіна підірвати колективну оборону НАТО, розпочавши гібридну війну проти трьох балтійських держав. Путін першим націлився на Естонію, тоді вже члена НАТО, ще у 2007 році під час масштабної кібератаки. Литва стане другою метою Путіна, бо вона рішуче підтримує Україну та наважується запровадити санкції, блокуючи російський анклав Калінінград.

Поразка України призведе до геноциду у значно більшому масштабі, ніж у Югославії три десятиліття тому. Перед вторгненням розвідка США попереджала, що Кремль склав «списки смертників» української еліти. Нацисти та сталіністи досягли успіху в масових вбивствах, вбиваючи інтелектуальну, культурну, політичну та громадянську еліту країн. Українці, страчені у Бучі зі зв'язаними за спиною руками, є яскравим нагадуванням про Катинський розстріл польських офіцерів сталінським КДБ 1940 року.

В Україні так звана «денацифікація» Кремля призвела б до тюремного ув'язнення та вбивства сотень тисяч українців, що затьмарить те, що сталося у Сребрениці 1995 року, коли сербські воєнізовані формування вбили 8000 боснійських мусульман. «Денацифікація» під час нетривалої окупації Росією Київської області призвела до тортур та вбивств понад 1000 українців. 500 українських жінок та дітей було зґвалтовано російськими окупаційними військами після того, як їх чоловіків було вбито.

За оцінками, 50 тис. українців загинули в окупованому Росією Маріуполі та на півдні України, де викрадення, тортури та вбивства стали звичайним явищем. Путін виправдовував своє незаконне вторгнення в Україну, щоб покласти край міфічному «геноциду» російськомовних, проте саме його армія вбиває російськомовних на південному сході України.

Фільтраційні табори, створені для опрацювання внутрішньо переміщених українців, є копіями тих, що використовувалися нацистами та сталіністами. Кремль депортував до Росії понад мільйон українців, зокрема, 300 тис. дітей, під час акту етнічного чищення, заснованого на досвіді Сталіна у поведінці з «проблемними» народами.

Тому Заходу не слід думати про втому після жахливого ракетного удару Росії по супермаркету у місті Кремемчуці та ринку в Слов'янську, під час яких ракети були навмисно націлені на мирних жителів. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав теракт у Кременчуці «безсердечним і боягузливим», а президент Франції Еммануель Макрон засудив його як «гидотний».

Президент України Володимир Зеленський зробив найрішучішу заяву: «Російська держава стала найбільшою терористичною організацією у світі». Терористичні атаки можуть спонукати США додати Росію до списку держав-спонсорів тероризму поряд із Північною Кореєю, Іраном, Сирією та Кубою.

Хоча ми маємо право засуджувати ці два боягузливі теракти, вони не є першим застосуванням терору Росією під час її незаконного вторгнення в Україну. Маріуполь зруйнований російськими ракетами, артилерією та танками. Міста Харків, Чернігів та Суми зазнавали нещадних нападів та руйнувань. Військова кампанія Росії на Донбасі зруйнувала регіон, який колись був найбільш густонаселеним та промислово розвиненим в Україні.

Російська окупація України створить ще більший потік біженців, ніж після вторгнення Росії, коли близько 12 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами і залишили країну. Така велика кількість призвела б до національної кризи в європейських країнах, що межують з Україною, таких як Польща. Після вторгнення двоє із трьох українських дітей залишили свої домівки. За час вторгнення загинуло близько 400 дітей, причому щодня вбивають щонайменше двох дітей, а багато інших зазнають поранень.

Захід не може допустити, щоб розмови про втому призвели до перемоги Росії, яка б екзистенційно загрожувала європейській безпеці та західним демократіям, і давала б Путіну кошти для реалізації його геноцидної мети зі знищення України та української нації.

Читайте також:

Джерело: Gazeta.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.