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Тарас Кузьо Науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин (ЦТВ) Школи фундаментальних міжнародних досліджень (ШФМД) при Університеті Джонса Гопкінса

Мирні пропозиції Трампа: схоже, НАТО таки єдиний вихід

glavcom.ua
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«Можливо, адміністрація Трампа буде змушена визнати, що єдиний спосіб досягти мирної угоди – це залучити Україну до НАТО»
фото з відкритих джерел

Схоже, Дональд Трамп серйозно вирішив узятися до розв'язання проблеми російсько-української війни, яка загрожує світовій стабільності

У понеділок президентом США стане Дональд Трамп. Під час передвиборчої кампанії він заявляв, що завершить війну в Україні за один день, але тепер про це забули, і переговори про мир триватимуть «шість місяців». Трамп визнав, що війна в Україні складніша, ніж на Близькому Сході.

Російські коментарі Путіна, Лаврова та Патрушева щодо «мирних пропозицій» Трампа свідчать, що цілі так званої «спеціальної військової операції» залишаються незмінними. Цими цілями були перетворення України на Малоросію та знищення української ідентичності. Так звана «денацифікація» Кремля дорівнює малоросійству та білорусизації.

Є п'ять основних причин, чому Кремль не погодиться на «мирну пропозицію» Трампа щодо заморожування поточної лінії зіткнення. По-перше, це завадило б Кремлю досягти своєї головної мети – знищення української ідентичності. Заморожування війни запобігло б залученню України до російського світу, який є ядром путінської Євразії (так само, як три гілки східних слов'ян були ядром Радянського Союзу).

По-друге, українці більше не потерпатимуть від щоденних ракетних і безпілотних обстрілів і не зазнають втрат серед військових і цивільних. Ідентичність вільної України стала б ще більш антиросійською, розквітла б і зросла. Така тенденція була б неприйнятною для Кремля.

По-третє, так звана «військова спецоперація» Путіна не досягла своїх цілей щодо захоплення великих українських міст (Київ, Харків, Дніпро, Одеса). Ці великі міста Кремль і російські рашисти називають «російськими».

По-четверте, Росія не контролює всю територію жодного з чотирьох регіонів, які вона окупувала та анексувала у вересні 2022 року. Водночас, Україна ніколи не погодиться передати Росії неокуповані частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

П'яте, і, мабуть, одне з найважливіших– це те, що Україна контролює територію Росії в Курську. Кремль ніколи не погодиться на «мирні пропозиції» Трампа щодо заморожування лінії зіткнення, якщо вона залишить територію Росії під контролем України.

Якими будуть «мирні пропозиції» Трампа з точки зору України? Очевидно, найбільшим негативним фактором буде визнання з боку української влади того, що п'ята частина території держави залишиться тимчасово окупованою. Водночас – Україна, США та Європа ніколи не приймуть вимогу Кремля юридично визнати російськими чотири українські області, Крим і Севастополь.

Другий фактор - НАТО. Президент Зеленський заявив, що 4 країни виступають проти вступу України в НАТО. Очевидно, що Угорщина та Словаччина не мають впливу на питання членства України в Альянсі. Ключовою країною є США, які не підтримували членство України в НАТО з часів президента Буша (2000-2008). Якби США передумали, Німеччину переконали б наслідувати їхній приклад.

Чи це ймовірно? Цілком можливо. Однією з найбільших нерозв'язних проблем адміністрації Трампа при укладенні мирної угоди є питання гарантій безпеки для України. Є лише 2 варіанти: посилення гарантій безпеки в порівнянні з Будапештським меморандумом або членство в НАТО. Досягнення першого може бути неможливим без використання військ США. Залишається незрозумілим, де Велика Британія та Європа знайдуть 50-60 000 військових для патрулювання дуже довгої замороженої лінії конфлікту?

Тому команда Трампа може за замовчуванням погодитися на членство в НАТО. Вашингтону доведеться переконати Німеччину, якою керуватимуть християнські демократи після виборів у лютому, і чинити тиск на Фіцо та Орбана, щоб Словаччина та Угорщина пристали до них.

З точки зору Кремля, немає різниці між британськими та європейськими військами, які патрулюють заморожену лінію конфлікту як гаранти безпеки – або членством України в НАТО. Обидва варіанти стягують війська НАТО до російсько-українського кордону та лінії зіткнення.

Можливо, адміністрація Трампа буде змушена визнати, що єдиний спосіб досягти мирної угоди – це залучити Україну до НАТО. Зрештою, у Путіна ніколи не вистачить сміливості напасти на члена НАТО. Моделлю буде Західна Німеччина, якій дозволили приєднатися до НАТО в 1955 році, хоча Східна Німеччина була тимчасово окупована СРСР. Дві частини Німеччини возз'єдналися в 1990 році так само, як дві частини України об'єднаються в майбутньому.

Адміністрація Трампа більш жорстко поводитиметься щодо Ірану та Китаю, що буде добре для України. Китай є головним зовнішнім чинником підтримки російської військової машини. Іран постачає безпілотники до Росії з 2022 року.

Ще одним позитивним фактором буде більш агресивна позиція Трампа в енергетиці. Під час свого першого президентстського терміну Трамп запровадив санкції щодо газопроводу Nord Stream II, які Байден скасував. Трамп вимагатиме від європейців припинити імпорт російського СПГ і замість цього купувати американський СПГ.

Нарешті, адміністрація Трампа розуміє, що Україну необхідно поставити в сильну позицію для переговорів. Для цього знадобляться три кроки. По-перше, США запровадили б жорсткіші санкції проти Росії, особливо щодо енергетики. Вони будуть схожі на ті, що адміністрація Байдена запровадила проти тіньового флоту Росії цього місяця. Друге – дозволити Україні використовувати американську зброю в Росії. Третє – збільшити обсяг військової допомоги США Україні.

«Мирні пропозиції» адміністрації Трампа приносять позитив і негатив Росії та Україні. Але коли ми аналізуємо різні чинники, стає очевидним, що «мирні пропозиції» Трампа є більш негативними для Росії, ніж для України.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Харків росія Німеччина санкції Одеса Словаччина війна Китай Європа Дональд Трамп Дніпро Севастополь Угорщина українці Велика Британія Україна переговори

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