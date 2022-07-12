Єрмак-скандал. То хто ж працює на Росію?

Чому конгресвумен вирішила «відкрити очі» Байдену саме зараз?

Команда президента Зеленського потрапила у потужний геополітичний скандал. Мабуть, найбільший з початку повномасштабної війни, під час якої колективний Захід, на чолі з США, продемонстрував повну підтримку України. При цьому сам президент Володимир Зеленський залишається поза підозрами, а стріли полетіли у бік його найближчого соратника – голови Офісу президента Андрія Єрмака. Для українців, які цікавляться політикою, заяви Вікторії Спартц не містили майже нічого нового, але зважаючи на нинішню ситуацію, вони отримали великий резонанс.

Спартц проти Єрмака

Американська конгресвумен Вікторія Спартц звинуватила праву руку Зеленського Андрія Єрмака в ухваленні низки рішень, які завдали шкоди країні та при цьому принесли користь Росії.

Про нібито особливі стосунки Єрмака з росіянами розмови в українському політикумі ходили вже давно і опозиція активно розкручувала цю тему ще до війни. Але тепер, мабуть, уперше про це було публічно оголошено на міжнародному рівні. Та ще й на фоні військової агресії, під час якої голова Офісу президента неодноразово різко висловлювався на адресу Росії.

Республіканка Спартц надіслала президенту США Джо Байдену листа, у якому переймається, аби американська допомога Україні не потрапила до «не тих людей». Конгресвумен звинувачує Єрмака у провалі мирних перемовин з Росією, саботуванні підготовки до великої війни, затягуванні призначення голів антикорупційних органів, здачі росіянам Херсона і Маріуполя, зриві операції щодо «вагнерівців» тощо. При цьому Спартц зауважує, що президент Зеленський у цей час тяжко працює для створення союзів із західними колами.

Байден поки не відповів на цей лист і навряд чи це зробить, але на нього відреагувала демократка та співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур. Вона заявила, що ті, хто розповсюджують подібні наративи, розпалюють напруженість між країнами та допомагають Путіну і його антиукраїнській пропаганді, а також зазначила, що Конгрес твердо підтримує команду Зеленського. Спартц відповіла, що її опонентці треба особисто відвідати Україну, аби побачити, що ж там насправді відбувається.

Зауважимо: обидві конгресвумен мають українське походження – Спартц народилась на Чернігівщині. Вона неодноразово відвідувала Україну і мала контакти з місцевими лідерами – наприклад, з мером Дніпра Борисом Філатовим та міським головою Чернігова Владиславом Атрошенком. Філатов регулярно скаржиться на несправедливий розподіл бюджетів між центром та регіонами. Атрошенко увійшов у відкритий конфлікт з Офісом президента, який звинувачує у намаганні забрати у нього повноваження. Схоже, зокрема із цих зустрічей конгресвумен і склала своє враження про сучасну Україну. Так, тема місцевих бюджетів раптово пролунала з вуст пані Спартц в інтерв’ю «УП», де вона явно «попливла», зробивши низку дивних заяв. Наприклад, сказала, що у місцевої влади забирають гроші, аби вона не могла оборонятися, пообіцяла Україні великі проблеми, якщо вона поводитиме себе так надалі, а також припустила, що Київ перепродає західну зброю в інші країни, а саме… у Росію та Сирію. Про те, що за оборону міст відповідають Збройні Сили, вона також не мала поняття, як і про те, що підрозділи тероборони є складовою ЗСУ. «Все одно, всі повинні допомагати, рити окопи», – наполягала вона.

Крім того, Спартц дорікнула українцям (в особі двох журналістів, які їй ставили питання) не надто серйозним ставленням до війни і навіть розкритикувала киян, які ходять до ресторанів обідати. Водночас конгресвумен визнає, що всі її звинувачення – лише версії, основою для яких є її спілкування з неназваними особами.

Добре обізнаною на українських реаліях та політиці Спартц назвати, мабуть, не можна. Так, у 2019 році вона сама визнала, що за українським політичним життям слідкує не надто активно. «Зараз я не великий знавець політики, яку веде Україна, але як фахівець я точно знаю, що для того, аби стати успішною, кожна країна, у тому числі Україна, має напрацювати певну стабільну, правильну основу», – казала Спартц.

Вікторія Спартц з чоловіком у рідній Носівці (Чернігівщина), 2019 рік

Фото: ВВС

Цікава деталь. У конгресвумен є родичі у Москві. Саме у потягу Київ – Москва Спартц (у дівоцтві – Кульгейко) познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком-американцем.

Спатц також розродилася дописом у Твітері, де провела паралелі між Україною та Афганістаном. У ньому вона тегнула радника президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван і зауважила: «Сподіваюсь, Саліван справиться з Україною краще, ніж з Кабулом». Тут вона натякала на те, що сполучені Штати свого часу вклали чимало коштів в кампанію в Афганістані, однак врешті все було втрачено, країну захопили таліби, а американці вивели свої сили звідти.

Реакція української влади

Провладні кола в Україні відреагували на заяви Спартц різко негативно і назвали їх трансляцією російських наративів.

Представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook зазначив, що ці заяви «є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США».



«Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни у нашій країні та на горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження», – зазначив він.

Речник МЗС також закликав Спартц припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України.

«Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують у Кремлі», – додав Ніколенко.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не отримували жодних листів чи звернень з боку конгресвумен.

«Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх», – сказав Никифоров.

Нардеп з пропрезидентської «Слуги народу» Богдан Яременко у Facebook поширює допис Марсі Каптур із коментарем: «І усім моїм читачам, яким САП важливіше за боєприпаси, яким солодше ненавидіти Єрмака, ніж Путіна, які не вірять своїм, коли говорять чужі, у яких у час війни відмовляє інстинкт самозбереження, спрямовані ці слова досвідченої і мудрої конгресвумен Мерсі Каптур, котра на відміну від деяких колег не грається, а робить політику».



Соратниця Яременка Мар’яна Безугла взагалі скотилася до образ на адресу Спартц, але водночас погодилася, що вирішувати із керівництвом САП все-таки щось треба.

«Вікторія Спартц веде себе, як токсична популістка з власними політичними мотивами і байдужістю до своєї Батьківщини. «Ваша країна», як вона називає Україну. Ну наша, то й наша. P.S. Прокурора САП треба призначити», – зазначила вона.

Екс-міністр економіки Тимофій Милованов також перейшов на особистості: «Вікторія Спартц – неетичне політичне чудовисько, яке використовує Україну заради своїх політичних цілей. При цьому шкодить Україні, просуваючи російські ідеї про корупцію, зброю, що невідомо куди зникає, відсутність нагляду за допомогою Україні», – зазначив він.

Милованов нагадав, що Спартц потрібно переобратися у Конгрес США восени. А для цього вона має залишатися у порядку денному.



«Ось тому вона використовує всі антибайденівські наративи: відсутність нагляду за коштами платників податків США, співпраця з «корупційною» Україною, ймовірність того, що зброя США попаде через Україну у Сірію або навіть Росію», – висловив він свою думку.

Чому Спартц виступила саме зараз: версії

Остап Яриш, журналіст «Голосу Америки», наголошує: звинувачення у бік української влади пролунали не від США, американського уряду, Конгресу і навіть не від якоїсь із партій, а від конкретної конгресвумен. Яриш зазначає: із заяв Спартц стирчать вуха екс-президента США, республіканця Дональда Трампа, відомого своєю лояльністю до Путіна.



«Вікторія Спартц – у вираженій опозиції до Байдена і належить до тієї групи республіканців у Конгресі, які впевнено підтримували Дональда Трампа. Сам Трамп теж підтримав кандидатуру Спартц на минулих виборах до Конгресу. Вперше її обрали туди два роки тому і свою передвиборчу кампанію в Індіані вона будувала на меседжах, співзвучних із загальною політикою колишнього президента», – пише журналіст.

З його слів виходить, що Спартц вирішила використати війну в Україні для власних політичних цілей: «Цього листопада у США – проміжні вибори до Конгресу. Спартц, як і інші члени Палати представників, буде переобиратися. Україна займає важливе місце у політичному дискурсі США, тим паче коли йдеться про зовнішньополітичні питання. Минулого тижня я дивився фрагменти теледебатів республіканців у Вайомінгу. Серед тем обговорень була інфляція, вакцини, збройне насильство, штурм Капітолію, підтримка України».

Яриш також додає, що серед крайнього республіканського крила певні персони (приміром, ведучий Такер Карлсон) намагаються просувати наратив про «корумповану Україну», начебто відмивання Білим домом грошей через поставки допомоги тощо.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин зазначає, що нівелювати заяви Спартц можна одним рішенням суду.

«Сьогодні в української влади є унікальний шанс повністю розбити аргументи Спартц. В апеляції буде розглядатися абсурдне рішення «вовчого» Окружного адміністративного суду Києва про незаконність положення про конкурс на керівника САП. Татаровська (Олег Татаров – заступник Єрмака, – «Главком») група, за нашими даними, тисне на суддів, щоби їхніми руками розвалити конкурс. У той же час, якщо тиску на суд не буде, він може підтвердити своє попереднє рішення, визнати рішення ОАСК нікчемним і зняти всі маніпулятивні перепони для призначення детектива Клименка, переможця конкурсу, повноцінним керівником САП», – пояснив парламентар.



Юрчишин також зауважує, що аргументи конгресвумен про нібито зв'язки частини Офісу президента з РФ, не підтверджені жодними фактами.

Журналістка і блогерка Марина Данилюк-Єрмолаєва вважає, що сам факт появи заяв і Спартц, і Каптур – сигнал Зеленському.

«Скоріше Вікторія Спартц і Марсі Каптур — два американських політика українського походження, грають у поганого і доброго поліцейського», – вважає вона.

«Та ж сама Марсі активно вписувалась за колишню керівницю НБУ Валерію Гонтарєву після підпалу її будинку. І натякнула, що американці занепокоєні «страхом, криміналом і убивствами». Сама Гонтарєва пов’язувала цей підпал із прізвищем Коломойський. Пам’ятаєте цю огидну пісеньку «кварталу» про «горіла сосна». На запрошення Каптур Гонтарєва їздила до США на приватну і ґрунтовну розмову», – нагадує вона.

Журналістка робить наступний висновок: Зеленському натякають, що треба прибрати хоч когось одного: Єрмака чи Коломойського.

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»