Головна Думки вголос Тарас Загородній
search button user button menu button
Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Український Моссад: що треба зробити Верховній Раді?

glavcom.ua
СБУ стала однією з ключових структур, завдяки якій Україна дає відсіч російській агресії
фото: СБУ

Служба безпеки України постійно виявляє російських шпигунів

«Давайте вже після війни» – теза, яку українцям потрібно забути, якщо хочемо зберегти країну. І це стосується усі сфер – військової, економічної, законодавчої. Бо саме сьогодні – час швидких рішень, які надають нові механізми в боротьби з РФ.

Наприклад, звучить дивно, але в країні, де СБУ постійно виявляє російських шпигунів, діє закон про контррозвідку, ухвалений аж 20 років тому. В часи, коли просто не існувало сучасних загроз, ботоферм, гібридних воєн та ПВК «Вагнер». А Україна ще активно передавала Росії власні ракети, скорочувала армію, розпродувала озброєння.

Відповідно й законодавство того часу жодним чином не підходить під сучасні умови. Це все одно, що збивати літаки луком та стрілами.

Знаю від депутатів, що в Раду за ініціативи самої СБУ було внесено законопроект про контррозвідувальну діяльність (КРД). Це перший законопроект із загального «реформаторського пакету», який дозволить Україні краще протидіяти російським спецслужбам. Очільник СБУ Василь Малюк йде за вектором посилення контррозвідки і хоче створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель для всіх силових органів. Повинен визнати, що під його керівництвом СБУ стала однією з ключових структур, завдяки якій Україна дає відсіч російській агресії, а значить спецслужбі потрібні дієві механізми для боротьби з РФ та її союзниками.

Я проаналізував проект закону про контррозвідку саме тому, що це не рядовий документ, а той, від якого залежить безпека мільйонів українців. Виділю кілька ключових, на мій погляд, моментів.

Закон елементарно розмежовує функції різних структур (СБУ, ГУР, УДО, Держприкордонслужби) та розділяє контррозвідувальну діяльність від правоохоронної.

Головне завдання контррозвідки – виявити та припинити діяльність ворожих спецслужб ДО ТОГО, як вони провели операцію. Класичні ж правоохоронні органи розслідують вже вчинені злочини. Тобто СБУ зможе краще працювати на випередження – не чекати, поки агент фсб вчинить диверсію, а «вести» потенційних зрадників заздалегідь.

Важлива фішка. СБУ зможе проводити контррозвідувальні опитування за допомогою поліграфу. Це актуально для тих чиновників, які мають високий рівень доступу до держтаємниці, особливо в оборонній сфері. Відмічу, що поліграф – практика, яку використовують всі спецслужби в світі. Це спосіб запобігти появі російських агентів у стратегічних галузях та на об’єктах критичної інфраструктури

Звісно, дехто боїться, що спецслужба буде слідкувати за усіма. Але ж в тому-то й нюанс законопроекту – СБУ зможе вивчати тільки того, по кому дійсно матиме підстави (причетності до держзради, шпигунства, сепаратизму, тероризму, належності до ДРГ чи коригувальників). Тобто, у виняткових ситуаціях, які чітко зафіксовані. А всі негласні заходи проводяться тільки за рішенням суду.

Знайшли ознаки злочину? Інформація іде до слідчих, якій й відкривають справу. А далі вже суд визначає чи дійсно зібрані матеріали є достатніми. КРД припиняється і починає працювати суто Кримінально-процесуальний кодекс.

Скажу більше – на мою думку, закон жодним чином не розширює повноваження СБУ, а лише конкретизує механізми її роботи. А щоб уникнути зловживань, в документі прописано ряд запобіжників. Зокрема, й контроль з боку президента, ВР, Кабміну та РНБО.

Нововведень не так багато, але вони надважливі. І наближають нас до перетворення СБУ на український Моссад.

Ряд блискучих «бавовняних» операцій в тилу ворога, ефективна контррозвідувальна діяльність, «безпекові заходи «Служби Божої» серед проросійських священників – все це дозволяє говорити, що в Україні справді створюється ефективна спецслужба військового часу. І ця спецслужба для ефективної роботи потребує сучасної законодавчої бази. Чим швидше це зрозуміють депутати – тим краще. В першу чергу для безпеки країни.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: закон Україна модель озброєння безпека поліграф ПВК Вагнера СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злочини Росії проти людяності вже зараз тягнуть не на одну Гаагу
Україні потрібен свій «Моссад»: його назва могла б бути «Смерека»
5 квiтня, 2022, 06:43
Рада позбавила депутатських мандатів п’ятьох політиків
Рада позбавила депутатських мандатів п’ятьох політиків
Вчора, 13:50
З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів
З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів
10 сiчня, 22:41

Тарас Загородній

Український Моссад: що треба зробити Верховній Раді?
Український Моссад: що треба зробити Верховній Раді?
СБУ перемагає у «невидимій» війні проти ФСБ
СБУ перемагає у «невидимій» війні проти ФСБ
Коли чекати наступну «бавовну» в Росії
Коли чекати наступну «бавовну» в Росії
Кібервійна проти РФ. Які досягнення в України
Кібервійна проти РФ. Які досягнення в України
Чому Ватикан підігрує Росії?
Чому Ватикан підігрує Росії?
Ердоган проти Путіна? Чи все таки «за»
Ердоган проти Путіна? Чи все таки «за»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
59K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
52K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
48K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
38K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
36K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту