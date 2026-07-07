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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Польський розворот: які висновки має зробити Україна

glavcom.ua
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Як підтримувати «добросусідські» відносини?
фото: depositphotos.com

Чим далі летять ракети України, тим більше «друзів» раптом знаходиться у світі

З приводу польських мансів. Чи зникне це після їхніх виборів? Скоріш за все, ні.

Якщо у Навроцького підріс рейтинг, то, значить, градус вони завжди будуть підвищувати. Туск теж буде в це грати, щоб не бути «непатріотичним». Вірус вже запущено. У це легко грати.

Чи потрібно вв’язуватись у ці суперечки? Ні. Не потрібно. «Ніколи не сперечайтеся з ідіотами. Ви опуститеся до їхнього рівня, де вони вас задавлять своїм досвідом».

Чи слід робити поступки? Я вважаю, що ні. Ми не 100 доларів, щоб усім сподобатись. Ми повинні подобатися у першу чергу собі. Не УПА та Бандера, так Мазепа з Хмельницьким тощо. Завжди є тема, щоб компостувати мозок.

По суті, Польща вимагає від нас «денацифікацію», а Угорщина просуває нам «федералізацію» та ЛНР і ДНР, як це робить Росія, шантажуючи нас міфічним вступом в ЄС, куди нас і не збирається приймати.

Потім будуть розповідати, що нам робити, куди вступати, ліквідувати зброю, щоб їм не було страшно. Ми вже проходили цю п’янку, коли намагалися всім сподобатися (ліквідовували зброю на вимогу США, не інвестували в ракети, бо Меркель це не подобалося, і США також).

А потім отримали і ембарго на постачання зброї у 14 році від «гарантів», а потім міністр фінансів Німеччини після початку широкомасштабного вторгнення сказав нашому послу: «А що з тобою розмовляти. Вас через 2 тижні вже не буде». Дякую. Урок вивчено.

Як слід відповідати? У першу чергу виключити Польщу зі всіх спільних проєктів щодо озброєння. А то невідомо потім, куди полетять ракети, дрони тощо. Рано їм ще мати таку зброю без нашого контролю. Якщо є можливість, то виключити з проєкту «Фрея» загальноєвропейської антибалістичної програми. У них є фермери, Навроцький, ордени. Вони самі впораються.

Нехай поляки продовжують купувати американську зброю, яка без дозволу США не буде стріляти, втридорога. Це їхні проблеми, а не наші. Найсмішніше, що поляки реально думають, що, витрачаючи величезні ресурси на американську зброю, це прив’яже США до них.

США їх цинічно кинуть і переключать увагу на Україну як на більш серйозних пацанів та пацанок, оскільки Україна вже більш суб’єктна, ніж Польща, не під контролем і може навести шухеру на пів Євразії, в Африці тощо. Це не порядок для них.

Далі після закінчення війни починати розбиратися з нашестям польських товарів на наш ринок. А то не розумію, як вони терплять, що їхніх товарів торкаються нащадки тих, хто їх геноцидів? Якийсь непорядок теж.

І взагалі, що це за квоти та обмеження щодо нашої торгівлі з ЄС? Час відкривати ринок, бо можна і дешевої зброї не отримати.

Чому слід подякувати Навроцькому? Йому слід подякувати за те, що розпочав цю істерику саме зараз, поки ми не влізли з Польщею у спільне виробництво ракет тощо. Тепер би сиділи та переживали, щоб воно нам на голови не падало.

Він довів, що політика Угорщини – це не випадковість, а закономірність. Всі ці «європейські цінності» та ЄС – це зграя шакалів, які готові накинутись на тебе, коли ти трохи ослабнеш.

Скоро ще від Румунії будемо чути претензії, як від Угорщини та Польщі. Вони відчувають появу нового гравця, який буде забирати їхні ресурси, ринки, диктувати свою волю та інше.

Як підтримувати «добросусідські» відносини? Часто чую таке. У дійсності найкращі «добросусідські відносини» побудовані на страху та силі.

Ніщо не підтримує «добросусідські відносини», як наявність в України сильної армії, спецслужб, крилатих ракет, балістики, дронів власного виробництва та потенційна можливість надавати по шиї. Тоді різко починають дружити з тобою.

Причому у радіусі польоту твоїх ракет. Чим далі летять ракети, тим більше «друзів» раптом знаходиться у світі.

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Джерело
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Теги: росія Польща політика Україна війна

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