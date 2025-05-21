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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Що наближає мир? Про демілітаризацію Росії

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Для України є вкрай важливим завданням демілітаризація Росії

Путін не хоче домовлятись про мир. Ми знали це всі роки війни. Зараз в цьому переконуються Європа. І, сподіваюсь, Сполучені Штати. Поки російський диктатор буде вірити, що у нього є сили знищити Україну, він буде продовжувати воювати. На перемовини кремлівський карлик може піти тільки тоді, коли переконається – сил продовжувати війну більше немає.

Тому для України є вкрай важливим завданням демілітаризація Росії. Денацифікацію, схоже, там провести нереально: «путінізм головного мозгу» отримали більшість росіян. А от з демілітаризацією все можливо.

Служба безпеки на минулому тижні серйозно просунулась в цьому процесі, знищивши одразу два російських склади. Спочатку їх дрони вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. На відео видно потужну детонацію та пожежі, а також є інформація про загиблих російських військових. Через пару днів СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на так званих «Вишках Бойко» у Чорному морі. Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС «Нева» , яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення. Всі ці приклади – свідчення системної роботи. Впевнений, на Росії буде активно палати та вибухати і далі.

У другому випадку, працівники спецслужби провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. За останні роки було розроблено і впроваджена унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, військові об’єкти у глибокому тилу РФ, а також, щоб протидіяти розвідувальним дронам. Це все дає свої результати. Ті ж морські дрони - це вже не просто дрони, які працюють в режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і ФПВ-дрони та інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування. Загалом, далекобійні удари завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів, а серед уражених об’єктів - ворожі аеродроми, важливі військові цілі і нафтовидобувна і нафтопереробна галузь.

Такі удари залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі росіян боєприпас – це снаряд, який не розірвався на нашій землі. Крім того підриви складів суттєво підривають бойовий дух ворога.

Я абсолютно переконаний, що ніякі душевні розмови, скільки б вони годин не тривали, не змусять Путіна зупинити війну. Мир настане тільки тоді, коли росія не зможе просуватись на фронті. І дрони СБУ, своїми ударами по території РФ, такий мир наближають.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путінський режим окупанти СБУ

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Тарас Загородній

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