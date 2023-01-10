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З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів

glavcom.ua
З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів
фото з відкритих джерел

Деякі з ворожих агентів нібито готували фізичну ліквідацію міністра оборони Олексія Резнікова

З початку війни в Україні викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, повідомляє Служба безпеки України. В СБУ уточнили, що до відповідальності притягнуто понад 340 таких зловмисників. Україна звинувачує їх у шпигунстві та підривній діяльності.  

Деякі з ворожих агентів нібито готували фізичну ліквідацію міністра оборони Олексія Резнікова та керівника спецслужб, а також певного українського активіста, повідомили в СБУ.

Колишнього високопосадовця південноукраїнського міста Миколаєва також викрили в тому, що він «добровільно надавав допомогу ворогу», надаючи росіянам інформацію про військовополонених, яких утримує Україна.

Також заарештовано громадянина Росії, який приїхав в Україну в січні минулого року. За даними СБУ, йому було поставлено завдання створити «розгалужену агентурну мережу для збору розвідувальної інформації та проведення диверсійних дій у західних областях».

Також СБУ повідомила, що знешкодила шпигуна, який був громадянином Білорусі та збирав інформацію про дислокацію та пересування підрозділів Збройних сил України у Волинській області.

Так, у Києві СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали російській стороні розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську «фабрику тролів» у Києві. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини російських окупантів.

Теги: шпигун СБУ російські агенти

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