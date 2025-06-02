Спецслужби світу тепер орієнтуються не на Моссад

«Павутиння» – одна з найкращих операцій в історії світових спецслужб

На початку повномасштабного вторгнення у розмові з колегами говорив про те, що Україні потрібно створити свій «Моссад». Тоді, скажу відверто, і мріяти не міг, що вже через три роки будуть актуальними інші слова: будь-яка країна світу мріє про свою СБУ.

Операція «Павутина» задала той рівень, на якій будуть орієнтуватися всі країни світу. Аналогів нашій спецслужбі немає, що тепер визнають і західні експерти. Зацитую, для прикладу, ізраїльського колегу, військового експерта Егаля Левіна, який знає про всі операція «Моссаду». Ось його реакція на «Павутину»: «Це неймовірний рівень. Я не маю з чим це порівняти. Українці підняли планку до захмарних висот».

Оцінка світової преси однозначна: операція, яка вразила 34% стратегічної авіації РФ (41 літак!) – це найвидатніша операція в історії світових спецслужб. Я справді не бачу їй аналогів. Можемо тільки уявити, які емоції були у голови СБУ Василя Малюка, який 1,5 року готував цю операцію і доповідав про хід підготовки Володимиру Зеленському. Вчора вже мова йшла про її успішну реалізацію. За три роки зроблено неможливе і спецслужба виведена в ряди найкращих спецслужб світу.

У перший момент спецоперації Росія не розуміла, як реагувати на таку стратегічну поразку. Однак вже вчора ввечері, проаналізувавши російські провладні Telegram-канали, я виділив ключові тези російської пропаганди. Перша – «нічого особливого не сталося». Вразили, мовляв, не третину всіх літаків, а менше. Теза друга – «не могла Україна сама таке організувати». Не можемо ж ми програвати українській спецслужбі. Операцію придумали США, британці, французи і т.д, а ніякі українці. Я фіксую спроби вкинути їх і в український інформ-простір. кремлю потрібно якимось чином пояснити одну зі своїх найбільших поразок за період війни. Якщо ви їх бачити, то знайте: їх автор або корисний ідіот, або, скоріше за все, працює на Росію. В українців інколи є така риса применшувати власні досягнення, на це і роблять ставку росіяни.

Для тих, хто хоч трохи у темі, зрозуміло – «Павутина» спецоперації виключно СБУ. Україна провела одну із найбільш зухвалих операцій в історії світових спецслужб, аналогів якій немає у світі. Вартість між технікою, яка була використана, і технікою росіян у сотні тисяч разів! Це різниця, яку неможливо уявити і ще потрібно буде осягнути. Росія одномоментно втратила техніку на 7 мільярдів доларів! Техніку стратегічну. Техніку, якою бомбила Україну. Для Заходу операція стала шоком і продемонструвала, що дрони повністю змінюють війну навіть із ядерною державою. І в авангарді цих змін йде Україна.

І насамкінець про наслідки стратегічні. Один із президентів західного світу часто любить говорити про козирі. І просить їх продемонструвати. Україна показала один з таких козирів. Це найкраща у світі спецслужба, яка здатна проводити такі неймовірні операції. У Стамбулі зараз тривають перемовини, в яких Росія розказує байки про шведську війну, свою непереможність і висуває неприйнятні умови для миру. Україна у відповідь демонструє силу. І ця сила сьогодні дуже важливий аргумент для західного світу.