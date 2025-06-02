Головна Думки вголос Тарас Загородній
search button user button menu button
Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Спецслужби світу тепер орієнтуються не на Моссад

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна провела одну із найбільш зухвалих операцій в історії світових спецслужб, аналогів якій немає у світі
колаж: glavcom.ua

«Павутиння» – одна з найкращих операцій в історії світових спецслужб

На початку повномасштабного вторгнення у розмові з колегами говорив про те, що Україні потрібно створити свій «Моссад». Тоді, скажу відверто, і мріяти не міг, що вже через три роки будуть актуальними інші слова: будь-яка країна світу мріє про свою СБУ.

Операція «Павутина» задала той рівень, на якій будуть орієнтуватися всі країни світу. Аналогів нашій спецслужбі немає, що тепер визнають і західні експерти. Зацитую, для прикладу, ізраїльського колегу, військового експерта Егаля Левіна, який знає про всі операція «Моссаду». Ось його реакція на «Павутину»: «Це неймовірний рівень. Я не маю з чим це порівняти. Українці підняли планку до захмарних висот».

Оцінка світової преси однозначна: операція, яка вразила 34% стратегічної авіації РФ (41 літак!) – це найвидатніша операція в історії світових спецслужб. Я справді не бачу їй аналогів. Можемо тільки уявити, які емоції були у голови СБУ Василя Малюка, який 1,5 року готував цю операцію і доповідав про хід підготовки Володимиру Зеленському. Вчора вже мова йшла про її успішну реалізацію. За три роки зроблено неможливе і спецслужба виведена в ряди найкращих спецслужб світу.

У перший момент спецоперації Росія не розуміла, як реагувати на таку стратегічну поразку. Однак вже вчора ввечері, проаналізувавши російські провладні Telegram-канали, я виділив ключові тези російської пропаганди. Перша – «нічого особливого не сталося». Вразили, мовляв, не третину всіх літаків, а менше. Теза друга – «не могла Україна сама таке організувати». Не можемо ж ми програвати українській спецслужбі. Операцію придумали США, британці, французи і т.д, а ніякі українці. Я фіксую спроби вкинути їх і в український інформ-простір. кремлю потрібно якимось чином пояснити одну зі своїх найбільших поразок за період війни. Якщо ви їх бачити, то знайте: їх автор або корисний ідіот, або, скоріше за все, працює на Росію. В українців інколи є така риса применшувати власні досягнення, на це і роблять ставку росіяни.

Для тих, хто хоч трохи у темі, зрозуміло – «Павутина» спецоперації виключно СБУ. Україна провела одну із найбільш зухвалих операцій в історії світових спецслужб, аналогів якій немає у світі. Вартість між технікою, яка була використана, і технікою росіян у сотні тисяч разів! Це різниця, яку неможливо уявити і ще потрібно буде осягнути. Росія одномоментно втратила техніку на 7 мільярдів доларів! Техніку стратегічну. Техніку, якою бомбила Україну. Для Заходу операція стала шоком і продемонструвала, що дрони повністю змінюють війну навіть із ядерною державою. І в авангарді цих змін йде Україна.

І насамкінець про наслідки стратегічні. Один із президентів західного світу часто любить говорити про козирі. І просить їх продемонструвати. Україна показала один з таких козирів. Це найкраща у світі спецслужба, яка здатна проводити такі неймовірні операції. У Стамбулі зараз тривають перемовини, в яких Росія розказує байки про шведську війну, свою непереможність і висуває неприйнятні умови для миру. Україна у відповідь демонструє силу. І ця сила сьогодні дуже важливий аргумент для західного світу. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія СБУ авіація війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 травня Ziferblat виступатиме під номером 5
Птах, що молиться. Підтримайте його
13 травня, 18:28
Очікується, що перебування Джулі Девіс в Києві буде зосереджено на подальшому розвитку стратегічного партнерства між Україною та США
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула до Києва
5 травня, 14:06
Резолюція закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала РФ
8 травня, 22:06
Пєсков: РФ з самого початку підтримала ідею 30-денного припинення вогню
Росія підтримала ідею 30-денного перемир'я з Україною, але є нюанси
10 травня, 00:59
Російські спецслужби вербують українців для вчинення диверсій
Хотів спалити синагогу у Кривому Розі. Правоохоронці затримали неповнолітнього
13 травня, 16:40
Спецслужба використала два типи безпілотників під час операції
СБУ вдарила по складах на «вишках Бойка» (відео)
19 травня, 09:46
Міністр оборони Філіппін висловив зацікавленість Маніли у технологічному розвитку Києва
Філіппінці планують розширити оборонні зв'язки з Україною
Сьогодні, 12:15
Володимир Зеленський підписав Указ про утворення делегації України для участі в переговорному процесі
Хто представлятиме Україну на переговорах у Стамбулі? Зеленський затвердив склад делегації
Вчора, 18:11
Наслідки серії ударів БпЛА по передмістю Харкова
РФ вперше атакувала Харків FPV-дроном на базі ручного протитанкового гранатомета
26 травня, 15:13

Тарас Загородній

Спецслужби світу тепер орієнтуються не на Моссад
Спецслужби світу тепер орієнтуються не на Моссад
Що наближає мир? Про демілітаризацію Росії
Що наближає мир? Про демілітаризацію Росії
Україна подолала психологічний бар'єр з Америкою
Україна подолала психологічний бар'єр з Америкою
Одноразові агенти ФСБ. СБУ працює на випередження
Одноразові агенти ФСБ. СБУ працює на випередження
Україні пробачать багато, усе, окрім одного – слабкості
Україні пробачать багато, усе, окрім одного – слабкості
Трамп раз і назавжди планує вирішити питання палестинського народу
Трамп раз і назавжди планує вирішити питання палестинського народу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
84K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
52K
Маск відреагував на успішну операцію СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ
46K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
34K
Лавров поскаржився Рубіо на спецоперацію СБУ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua