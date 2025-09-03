Бюро атакує співробітників СБУ, які протидіють Росії?

НАБУ, яку очолює людина вже з однією судимістю за підкуп виборців пан Кривонос, продовжують атакувати людей та структури, які борються з ворогом. На цьому тижні вони відзначилися двома відверто ворожими випадами. Вручили підозру одному з головних «кіберів» країни, бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку, який організував масовані кібератаки на російські мережі та за яким полюють російські спецслужби та дуже каламутними рухами щодо «перевірки» компанії , яка виробляє далекобійні ракети, які спроможні бити вглиб Росії, з метою припинення її діяльності.

Підозра Вітюку за всіма ознаками виглядає така собі «отвєтка» НАБУ на адресу СБУ за те, що Служба затримала на співпраці з Росією детектива Бюро Магамедрасулова, а ще одного співробітника НАБУ Віктора Гусарова, якого викрили на передачі таємної інформації до РФ.

Дійсно, скандал з НАБУшниками вийшов за межі України та завдав Бюро непоправних репутаційних втрат. Всі дипломатичні турне керівництва НАБУ та САП перекреслили дії детективів.

Але, замість того, щоб сприяти Службі у захисті державних інтересів, в Кривоноса вирішили задіяти НАБУ в помсті СБУ.

Ще гірше, якщо підозра НАБУ Вітюку – це елемент торгу. Таке собі запрошення «до діалогу» СБУ. Мовляв – ви даєте задню по Магамедрасулову та Гусарову, а ми не чіпаємо вашого «кібера». Якщо це виявиться правдою, то такі дії керівництва НАБУ відчутно б’ють по суверенітету держави. Якщо з’ясується і буде доведено, що в НАБУ переслідували власні мотиви та інтереси російських спецслужб, наздоганяючи бригадного генерала СБУ, то ті, хто давав наказ на підозру Вітюку, можуть піти слідом за своїми підлеглими. Тільки цього разу за статтею 111 ККУ – «державна зрада». Туди їм у приципі у дорога.

А загалом такі дії – це ще одне підтвердження того, що НАБУ і САП перетворилися на справжню філію ФСБ в Україні, яке працює проти інтересів держави та суспільства, прикриваючись «боротьбою з корупцією», якої насправді немає. Це стало зрозуміло зі слів колишнього співробітника САП Броневицького, який звинуватив керівництво НАБУ та САП у сприянні у уникненні відповідальності пана Кауфмана. До цього за такою ж схемою відмазали Злочевського.

Вважаю, що НАБУ та САП потребує перезавантаження, як каламутні конторки, які відверто ворожі державі. Та набирати в першу чергу туди потрібно людей, які служили в ЗСУ, а не відбиралися незрозумілими людьми та різного штибу активістами, які теж включились в кампанію по захисту підозрюваних в державній зраді.