Про заходи безпеки. Учасникам мітингів слід бути пильними

Право на мирний мітинг – це право всіх українців

Мітинги цього тижня поставили ще одне важливе питання – безпеки українців. Протести не можуть нівелювати ризики, які є в країні під час війни. При плануванні таких заходів треба врахувати: маємо сусіда-терориста, який може скористатись нагодою та влаштувати вибухи із масовими жертвами.

І такі спроби Росія вже робить. Так, ввечері 23 липня, СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва. Росіяни, за допомогою 1,5 кг тротилу, намагались підірвати кафе у столиці у годину пік. Виконавиця – жінка, яку попросили віднести пакунок. ЇЇ затримали в момент, коли вона з вибухівкою заходила у кафе.

Що ж, Кремль завжди використовував терористичні методи. І попереджений теракт може бути не останнім. Зараз Росії буде зручно це зробити, скориставшись масовими зібранням. До речі ГУР напередодні випустило попередження: РФ, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію, що лягає у логіку Путіна в останні докладати особливих зусиль, щоб деморалізувати український тил.

Теракт з великою кількістю жертв – одна із таких бажаних цілей. Тому декілька важливих правил:

Всім, хто буває у місцях скупчення людей, необхідно особливу увагу звертати на осіб з підозрілою поведінкою, які мають при собі сумки, рюкзаки та великі пакунки. Звичайна, на перший погляд, людина з пакунком в руках – може бути завербованим агентом, готовим підірвати вибухівку. Таке вже неодноразово відбувалося під час підриву ТЦК в різних областях України.

Ніякі пакунки передачі у такі місця брати не можна. Українські спецслужби вас про це точно просити не будуть. А ворожі можуть цілком;

Право на мирний мітинг – це право всіх українців. Але треба не дати ворогу використати протести на свою користь. Важливо не піддаватись на будь-які незаконні заклики: щось громити, робити будь-які силові дії. Це все Росія використає для «картинки» і дискредитації України в Європі та у світі.

Я нагадаю, росіяни вже не вперше намагаються розв’язати терористичну війну за допомогою вибухів. Спецслужби попереджали криваві теракти у Києві у травні та жовтні минулого року. У переважній більшості випадків cпецслужби працюють на випередження.

На щастя більшість терактів вдається попереджати ще на стадії їх підготовки. А це важливий напрям роботи для будь-якої спецслужби.

Але, ключова мета Росії залишається незмінною – розхитати ситуацію всередині України. Тому, в даному випадку, загальна безпека залежить і від пильності кожного з нас.