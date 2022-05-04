  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Трегубов
рус
    Думки вголос

    Росія загнала себе у глухий кут. Що ще може зробити Путін?

    Президент Росії має не так вже й багато опцій для маневру - Росія загнала себе у глухий кут. Що ще може зробити Путін?
    Президент Росії має не так вже й багато опцій для маневру
    фото з відкритих джерел

    Для росіян не залишилось хороших варіантів

    Останнім часом я аж дивуюся власному оптимізму. Це тому, що я бачу перед росіянами безліч можливих варіантів подальших дій. Але всі вони – від поганих до дуже поганих. Для них.

    От зараз вони влупили по нашій залізничній інфраструктурі. Влупили коряво, але дуже масовано. Це – спроба запобігти потрапити на передову новій зброї. Спроба відчайдушна, але невдала. Схоже на те, що вони таки спробують проламати наш фронт на Донбасі до дев'ятого травня. Але це гарна новина. Бо їм це не вдасться, а народу покладуть купу.

    Сьогодні давав інтерв'ю Яні Холодній. Розбирали усі варіанти дій Путіна на те саме 9 травня. Їх багато, але всі кепські для нього ж.

    1. Назвати «операцію» війною? Тільки своїх же налякає.
    2. Проголосити мобілізацію? Вони не мають ресурсів для її нормального проведення. І народ перелякають, і економіку доб'ють, і пупок розв'яжеться.
    3. Оголосити анексію окупованих територій в будь-якій формі? А що це йому дасть, окрім того, що вже й Китай покрутить пальцем у скроні, а після їхньої поразки можна буде Росію сміливо на запчастини розбирати?

    Зробити вони можуть багато чого.

    В кожному з цих варіантів їм стане гірше.

    Джерело: блог Віктора Трегубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Ярина Ключковська
    Ярина Ключковська

    Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія загнала себе у глухий кут. Що ще може зробити Путін?