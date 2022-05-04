Росія загнала себе у глухий кут. Що ще може зробити Путін?

Президент Росії має не так вже й багато опцій для маневру

Для росіян не залишилось хороших варіантів

Останнім часом я аж дивуюся власному оптимізму. Це тому, що я бачу перед росіянами безліч можливих варіантів подальших дій. Але всі вони – від поганих до дуже поганих. Для них.

От зараз вони влупили по нашій залізничній інфраструктурі. Влупили коряво, але дуже масовано. Це – спроба запобігти потрапити на передову новій зброї. Спроба відчайдушна, але невдала. Схоже на те, що вони таки спробують проламати наш фронт на Донбасі до дев'ятого травня. Але це гарна новина. Бо їм це не вдасться, а народу покладуть купу.

Сьогодні давав інтерв'ю Яні Холодній. Розбирали усі варіанти дій Путіна на те саме 9 травня. Їх багато, але всі кепські для нього ж.

Назвати «операцію» війною? Тільки своїх же налякає. Проголосити мобілізацію? Вони не мають ресурсів для її нормального проведення. І народ перелякають, і економіку доб'ють, і пупок розв'яжеться. Оголосити анексію окупованих територій в будь-якій формі? А що це йому дасть, окрім того, що вже й Китай покрутить пальцем у скроні, а після їхньої поразки можна буде Росію сміливо на запчастини розбирати?

Зробити вони можуть багато чого.

В кожному з цих варіантів їм стане гірше.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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