Стала відомо, куди окупанти вивезли маріупольців

Грошей їм не видають, то ж можливості вийти на зв’язок у людей немає

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про долю 300 маріупольців, які були депортовані до Владивостоку.

«Людей розселили у селище Врангеля в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком. Грошей не видають, то ж можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують. Годують триразово, про якість мова не йде», – написав Андрющенко у Телеграм.

Радник мера також уточнив, що у документів в людей немає, триває процедура їх оформлення. «Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи – виключно з запропонованого. Низькокваліфікований і низькооплачуваний труд. Формально росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу «укриття від війни», але довіри цьому немає. Фактично, наших людей з теплого Приазов’я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць серпень з температурою +21 задля чого?», – йдеться у повідомленні.

До слова, 3 травня російські війська пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі.

Нагадаємо, головний рупор Кремля, російський пропагандист Володимир Соловйов побував у Маріуполі.

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