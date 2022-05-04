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    Події в Україні

    Стала відомо, куди окупанти вивезли маріупольців

    Наших людей з теплого Приазов&rsquo;я вивезли за 9,6 тис. кілометрів у Владивосток - Стала відомо, куди окупанти вивезли маріупольців
    Наших людей з теплого Приазов’я вивезли за 9,6 тис. кілометрів у Владивосток
    фото: Telegram/Денісова

    Грошей їм не видають, то ж можливості вийти на зв’язок у людей немає

    Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про долю 300 маріупольців, які були депортовані до Владивостоку.

    «Людей розселили у селище Врангеля в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком. Грошей не видають, то ж можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують. Годують триразово, про якість мова не йде», – написав Андрющенко у Телеграм.

    Радник мера також уточнив, що у документів в людей немає, триває процедура їх оформлення. «Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи – виключно з запропонованого. Низькокваліфікований і низькооплачуваний труд. Формально росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу «укриття від війни», але довіри цьому немає. Фактично, наших людей з теплого Приазов’я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць серпень з температурою +21 задля чого?», – йдеться у повідомленні.

    До слова, 3 травня російські війська пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі.

    Нагадаємо, головний рупор Кремля, російський пропагандист Володимир Соловйов побував у Маріуполі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна депортація окупація #stoprussia
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    Стала відомо, куди окупанти вивезли маріупольців