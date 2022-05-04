Росія визнала катастрофу в авіації: пілоти масово тікають за кордон

Вже до 2025 року без роботи в Росії можуть залишитися близько половини пілотів та іншого персоналу галузі

У Росії прогнозують, що їхні пілоти почнуть працевлаштовуватися в країни СНД і Туреччину

Міністерство транспорту Росії заявило про ризики відтоку російських пілотів за кордон, що може призвести до дефіциту льотного складу вже найближчим часом. Крім того, до 2025 року у разі зниження пасажиропотоку кожному другому пілоту може загрожувати безробіття, повідомляють росЗМІ.

У проєкті комплексної програми розвитку авіатранспортної галузі до 2030 року йдеться про те, що у закордонних авіакомпаніях щомісяця шукають роботу близько 70 російських пілотів. Можливий дефіцит пілотів влада планує покривати шляхом профільних навчальних закладів, проте експерти зазначають, що у разі спаду перевезень працевлаштувати випускників буде неможливо.

Голова виконкому Ради з професійних кваліфікацій РФ Анастасія Мірошниченко придумала, як розв'язати проблему: на її думку, це можна зробити шляхом навчання випускників за цільовим набором. Водночас Мінтранс Росії допускає зниження перевезень зі 111 млн у 2021 році до 58,2 млн осіб у 2025 році та до 85,7 млн пасажирів у 2030 році.

Вже до 2025 року без роботи в Росії можуть залишитися близько половини пілотів та іншого персоналу галузі. За останніми даними, у простої перебувають близько півтори тисячі лінійних пілотів, що становить 13% їхньої загальної чисельності, і 1,3 тисячі бортпровідників – 5%. У 50 фахівців уже зараз немає гарантій працевлаштування, ні обіцянок компенсацій на час простою.

Також Росія може зіткнутися й з такою проблемою, як зниження зарплат авіаперсоналу, особливо льотного складу, від 10% до 50-60%. У країні прогнозують, що льотний склад зберегти навряд чи вдасться, адже пілоти почнуть працевлаштовуватися в країни СНД і Туреччину.

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації втрачають цивільний персонал через відсутність відповідного фінансового забезпечення. Люди масово звільняються через низьку зарплату.