Як звільняти Маріуполь?

Путін взяв оборонців міста в заручники

Спіймав себе на тому, що майже кричу в телеефірі. Бо справді болить, але ще більше болить, коли починають колупати та вимагати дати хорошу відповідь там, де її нема.

– Скажіть, а якщо не військовим шляхом, то як можна звільнити Маріуполь?

Ніяк. Ніколай, Інна, Яків, Костянтин.

– Може, запросити якусь міжнародну організацію?

Ага. Хай Червоний Хрест попросить Гітлера, щоб в Дахау з євреями пом'якше були. Путін обов'язково зглянеться, він же саме для того починав геноцид та використання хімічної зброї, щоб взяти задню за проханням міжнародних організацій. Ердогана він послав, але ЮНІСЕФ точно послухає!

Так, Путін взяв оборонців Маріуполя в заручники.

Так, ми не можемо до них зараз пробитися. Не «не хочемо», а «не можемо». Хто вважає, що усе можливо, якщо дуже захотіти, хай іде придушить Путіна зав'язками від труханів і вирішить питання відразу.

Так, все, що ми можемо зробити – це розбити російські війська у донбаській операції. Після чого йти на виручку Маріуполю. Навіть етап «відбитися на Донбасі» надскладний. Там є величезний ризик не впоратися, бо ворога реально орди. Є величезний ризик, що Маріуполь та Волноваху спробують повторити в інших містах Донеччини. Ми не маємо цього допустити.

Це єдиний наш варіант зараз. Вибачте, якщо комусь дуже хочеться, щоб я вигадав неіснуючу палочку–виручалочку, але я не можу.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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