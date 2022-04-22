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    Чим напхані крилаті ракети рашистів. Розвідка повідомила цікаві дані (фото)

    &laquo;Новітні&raquo; російські крилаті ракети використовують блоки наведення, виготовлені пів століття тому - Чим напхані крилаті ракети рашистів. Розвідка повідомила цікаві дані (фото)
    «Новітні» російські крилаті ракети використовують блоки наведення, виготовлені пів століття тому
    фото: ГУР

    Українська розвідка розвінчала міф про високотехнологічність та сучасність російської зброї

    Російські ЗМІ вихваляли ракети типу Х-101 як новітню високоточну зброю, але усе виявилося не так, як повідомляли кремлівські пропагандисти. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    Попри те, що самі ракети випускалися з 1999 по 2013 рік, частина обладнання на них є дуже старим.

    «Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що «сучасні» блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися «Воронезьким заводом радіодеталей», «Мінським заводом «Інтеграл» та іншими підприємствами Радянського Союзу», – пояснила українська розвідка.

    Навігаційна система «ПГИ-2М», яка використовується у новітніх російських ракетах, теж родом із СРСР, бо була розроблена ще 1977 року і встановлювалася на літаки Су-27 та МіГ-29 у радянські часи.

    «Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі», – підсумували українські розвідки ефективність «новітньої» російської зброї.

    Нагадаємо, що американське видання CNN ще у кінці березня зазначало - значна частка російських крилатих ракет в Україні не спрацювала після запуску. Ракети не долітають до мети або не вибухають при падінні у 20-60% випадків.

    Теги: росія окупанти війна технології Україна СРСР ракета окупація #stoprussia
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    Чим напхані крилаті ракети рашистів. Розвідка повідомила цікаві дані (фото)