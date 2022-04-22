На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)

Путінська орда продовжує нищити українські міста

У селі Кропивня, на Київщині, під час окупації рашисти облаштували свій штаб у місцевій школі. Коли росіяни тікали, то залишили після себе чимало «подарунків». Зокрема, велику кількість нацистських графіті.

«У селі Кропивня я зафіксував дикунські «граффіті» на стінах школи, де орки три тижні базувалися, а пізніше, перед відступом, частково зруйнували приміщення. Ці написи виконані, безперечно, руками ще вчорашніх дітей, а сьогодні – одягнутих у рашистську уніформу й відправлених в Україну на вірну смерть недосвідчених вояків. З молоком і пивом та горілкою на губах і безкінечною порожнечею в зазомбованій путінськими «ящиками» голові…», − розповів місцевий журналіст, Павло Смовж.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують бомбити мирне місто Маріуполь. Масштаби руйнувань перейшли всі межі. Багато хто почав порівнювати українське місто із сиріським Алеппо, зокрема і Володимир Зеленський, коли звернувся до учасників форуму у Катарі.