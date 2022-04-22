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    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)

    Частина окупантів вже пишається призвіськом &laquo;рашисти&raquo; - На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    Частина окупантів вже пишається призвіськом «рашисти»
    фото: Павло Смовж

    Путінська орда продовжує нищити українські міста

    У селі Кропивня, на Київщині, під час окупації рашисти облаштували свій штаб у місцевій школі. Коли росіяни тікали, то залишили після себе чимало «подарунків». Зокрема, велику кількість нацистських графіті.

    «У селі Кропивня я зафіксував дикунські «граффіті» на стінах школи, де орки три тижні базувалися, а пізніше, перед відступом, частково зруйнували приміщення. Ці написи виконані, безперечно, руками ще вчорашніх дітей, а сьогодні – одягнутих у рашистську уніформу й відправлених в Україну на вірну смерть недосвідчених вояків. З молоком і пивом та горілкою на губах і безкінечною порожнечею в зазомбованій путінськими «ящиками» голові…», − розповів місцевий журналіст, Павло Смовж.

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    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)
    фото: Павло Смовж

    Нагадаємо, російські окупанти продовжують бомбити мирне місто Маріуполь. Масштаби руйнувань перейшли всі межі. Багато хто почав порівнювати українське місто із сиріським Алеппо, зокрема і Володимир Зеленський, коли звернувся до учасників форуму у Катарі.

    Теги: росія окупанти війна школа Київщина Україна село журналіст окупація #stoprussia
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    На Київщині окупанти розмалювали школу дикунськими графіті (фото)