У Маріуполі окупанти ділять чоловіків на категорії – мер Бойченко

Російські загарбники ретельно вивчають справу кожного мешканця міста

Російські окупанти влаштували «фільтраційні» табори у межах Маріуполя, де ділять чоловіків на кілька категорій: деяких відразу кидають у тюрми, інших – змушують виконувати «чорну» роботу. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє 24 канал.

За словами мера Маріуполя, російські загарбники ретельно вивчають справу кожного мешканця Маріуполя. Після цього їх ділять на три категорії:

держслужбовці та муніципальні працівники відразу отримують покарання: їх садять у тюрми, піддають туртурам. Це може тривати тижнями;

чоловіки, які не служили на держслужбах, – переходять до лав так званих «збройних сил ДНР»;

тих, хто не може служити відправляють зачищати сліди російських злочинів – розбирати завали, ховати трупи тощо.

Раніше заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що навколо міста діють чотири «фільтраційні» табори. Цей процес більше стосується Лівобережного району, але певні тенденції є й в інших частинах міста. Зокрема, окупованого Донецька депортують місцевий медперсонал. Російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб. Як повідомлялося, російські окупанти створили ще один фільтраційний табір під Маріуполем.