За що воюють місцеві сепаратисти на Донбасі

Якщо ми колись одного дня підемо в наступ, треба буде створити цілі підрозділи з психіатрів

От, як ви думаєте, за що воюють «сепари»? Не російські офіцери, а місцеві люмпени. За Росію? За приєднання до неї? Я теж так думав. Допоки не дістався передової і не став «на очі», тобто, за оптичний прилад спостережника. За 770 метрів бачу «сепарську» позицію. А над нею - червоний прапор. Червоний, курва,

Сепаратисти хочуть, щоби їх приєднали до минулого

Якщо ми колись одного дня підемо в наступ, треба буде створити цілі підрозділи з психіатрів

От, як ви думаєте, за що воюють «сепари»? Не російські офіцери, а місцеві люмпени.

За Росію? За приєднання до неї? Я теж так думав. Допоки не дістався передової і не став «на очі», тобто, за оптичний прилад спостережника. За 770 метрів бачу «сепарську» позицію. А над нею - червоний прапор. Червоний, курва, прапор! Прапор СРСР! Держави, якої немає чверть століття. І вони за це воюють. За те, чого вже давно нема. Хочуть, щоби їх приєднали до минулого.

Я розумію, до речі, старих дурнів з «калашами»: тоді, коли прапор був червоним, і трава була зеленішою, і печінка здоровішою, і дівчата не відмовляли. Але ж молоді, чого вони? Вони ж не бачили цього маразма під назвою «СРСР». Тож пропоную.

Якщо ми колись одного дня підемо в наступ, треба буде створити цілі підрозділи з психіатрів. Без психіатрів наступ сенсу не матиме.

Джерело: блог Андрія Цаплієнка

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