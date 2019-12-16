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    Думки вголос

    Депутати хочуть прирівняти до злочину будь-яку критику діяльності ЛГБТ-спільноти

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    • Розсилка
    Внесені до законопроекту № 0931 норми доводять ситуацію до абсурду, позбавляючи релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ - Депутати хочуть прирівняти до злочину будь-яку критику діяльності ЛГБТ-спільноти
    Внесені до законопроекту № 0931 норми доводять ситуацію до абсурду, позбавляючи релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ

    За публічну позицію віруючих громадян та батьків, які дбають про виховання своїх дітей, в законопроекті № 0931 передбачено адміністративну та навіть кримінальну відповідальність

    Закликаю парламентарів не підтримувати в запропонованій редакції законопроект №0931 (про гармонізацію законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації), а Голову ВРУ-зняти з розгляду зазначений законопроект.

    Проект Закону № 0931, який, відповідно до календарного плану, має розглянути Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, грубо обмежує конституційні права громадян України.

    Боротьба з «дискримінацією» у даному законопроекті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.

    Профільний комітет при підготовці цього законопроекту повністю знехтував пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що об’єднує 95% релігійної спільноти нашої держави.

    Внесені до законопроекту № 0931 норми доводять ситуацію до абсурду, позбавляючи релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, що протирічить загальним моральним та церковним канонам. У разі відмови, на церкви чекають серйозні штрафи та покарання.

    За публічну позицію віруючих громадян та батьків, які дбають про виховання своїх дітей, в цьому законопроекті передбачено адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. Тобто будь-яка критика діяльності ЛГБТ-спільноти та аморальної поведінки прирівнюватиметься до злочину.

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада ЛГБТ релігія права громадян права людини
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