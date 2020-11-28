Сьогодні День пам’яті жертв голодоморів…

В Україні за час Голодомору 1932–1933 років та масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років у страшних муках загинули мільйони... Геноцид, зрежисований кремлівськими катами на чолі зі Сталіним, потрібен був радянській владі, щоб попередити повстання проти режиму та зламати український народ, знищити його самосвідомість та здатність чинити опір.

Це була страшна трагедія, коли крихти хліба коштували подекуди більше за життя, а за зібрані на полі колоски – людей розстрілювали. Щоб світ не дізнався про злочини Кремля, всіх, хто намагався донести правду про те, що коїться в Україні, знищували, а іноземних представників та журналістів намагались підкупити, демонструючи їм потьомкінські села «сільської пасторалі».

Голодомор був черговим жахливим кроком тоталітарного маховика, репресивним ланцюгом, яким намагалися задушити боротьбу українців за свою землю та свободу.

Кожна нація має право та повинна себе захищати від зовнішніх та внутрішніх ворогів – від тиранів, катів, зрадників та популістів, яких об’єднує тільки одне – бажання у будь-який спосіб забрати в тебе останню крихту хліба. Головний наш висновок з тих трагічних подій – коли країна не здатна об’єднатись та захистити себе, вона завжди приречена на жахливі страждання. Не забудемо і ніколи не допустимо!

Згадаймо всіх українців, які загинули від геноциду. О 16:00 запалімо свічку, щоб вшанувати їх пам'ять...

Пам’ятаємо!

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