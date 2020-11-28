Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
«Нацкорпус» встановив символічні хрести біля посольства Росії
Сьогодні, 28 листопада 2020 року, політична партія «Національний корпус» проводить протестну акцію перед центральним входом до будівлі посольства Російської Федерації, розташованої на столичному Повітрофлотському проспекті.
Про це йдеться на сайті Нацкорпусу.
Активісти «Нацкорпусу» поставили на парковці перед посольством символічні металеві хрести, а також розтяжку з написами: ««Пам’ятаємо, хто наші вороги», «Вбивали тоді. Вбивають зараз».
Поліція узяла посольство під посилену охорону.
Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.