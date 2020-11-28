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    Суспільство

    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду

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    &laquo;Національний корпус&raquo; проводить протестну акцію перед посольством Російської Федерації - Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    «Національний корпус» проводить протестну акцію перед посольством Російської Федерації
    Фото Главком

    «Нацкорпус» встановив символічні хрести біля посольства Росії

    Сьогодні, 28 листопада 2020 року, політична партія «Національний корпус» проводить протестну акцію перед центральним входом до будівлі посольства Російської Федерації, розташованої на столичному Повітрофлотському проспекті.

    Про це йдеться на сайті Нацкорпусу.

    Активісти «Нацкорпусу» поставили на парковці перед посольством символічні металеві хрести, а також розтяжку з написами: ««Пам’ятаємо, хто наші вороги», «Вбивали тоді. Вбивають зараз».

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    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    Вбивали тоді – вбивають зараз. У День пам’яті жертв Голодомору Нацкорпус прийшов під російську амбасаду
    Фото Главком

    Поліція узяла посольство під посилену охорону.

    День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

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    Теги: Київ геноцид українці активісти Національний корпус
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