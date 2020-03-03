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    Думки вголос

    Україні слід вивчати досвід Туреччини з використання бойових безпілотників

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    • Розсилка
    Україні слід вивчати досвід Туреччини з використання бойових безпілотників

    Демонстрація ворогу нашої можливості знищувати цілі та комунікації на значній відстані від лінії фронту буде значно дієвішою за всі попередження

    Турецькі бойові безпілотні авіаційні комплекси «Байрактар» довели свою високу ефективність під час нанесення точкових ударів по військовим об’єктам в Сирії. Саме ці безпілотники знищили російські протиповітряні зенітно-ракетні комплекси, уразили командні пункти та іншу бойову техніку армії Асада - головного союзника РФ на Близькому Сході.

    На початку 2019 року Україна придбала ці бойові безпілотні комплекси у наших турецьких партнерів та провела їх випробування на військових полігонах. Разом з тим, протягом року не було жодного бойового застосуавння цієї висококласної військової техніки у відповідь на агресивні дії та провокації російсько-терористичних угруповань на Донбасі. Щодня ворог обстрілює наші позиції, вже навіть в тилу, наносячи потужні удари, що призводить до значних втрат. В цей же час високоякісна техніка стоїть в ангарах.

    Нам треба використовувати досвід наших турецьких партнерів, задіявши потужний потенціал, який має наша армія. Саме це може відбити бажання обстрілювати наші позиції. Більше того, демонстрація ворогу нашої можливості знищувати цілі та комунікації на значній відстані від лінії фронту буде значно дієвішою за всі попередження та переговори. Тільки такі аргументи здатні змусити їх припинити провокації та захистити життя наших військових та цивільних громадян.

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Туреччина Сирія війна безпілотник
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