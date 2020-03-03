Туреччина в Сирії збила ще один літак Асада



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Турецький F-16 Фото: defense.gov

Збито винищувач типу L-39

Турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач, що належав режиму Башара Асада. Про це йдеться в повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Повідомляється, що в рамках успішної операції «Весняний щит» було збито винищувач типу L-39, який належить режиму Асада.

Раніше повідомлялося, що режим президента Башара Асада в Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат (БПЛА) у повітрі над провінцією Ідліб і втратив два літаки Су-24.

Раніше повідомлялось про знищення в Сирії двох вертольотів режиму Асада. Так, вертоліт Мі-8 армії режиму Асада був збитий 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля. Ще один асадовський вертоліт був знищений 11 лютого в сирійській провінції Ідліб.

3 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило, що один військовий загинув під час протистояння в сирійській провінції Ідліб.

Нагадаємо, в ніч на 28 лютого по позиціях турецьких військових у Ідлібі був нанесений авіаудар об'єднаних сил Асада та Росії: загинули 36 військовослужбовців. У відповідь на це міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про початок турецької військової операції «Щит весни» в Сирії.

У відповідь турецька артилерія та безпілотники знищили військовий аеродром в Алеппо.

Раніше повідомлялося, що Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два літака Су-24.