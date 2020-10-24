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    Думки вголос

    Як діяти на дільниці з «опитуванням Зеленського»

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    • Розсилка
    Екссекретар РНБО радить документувати дії опитувальників та викликати правоохоронців - Як діяти на дільниці з «опитуванням Зеленського»
    Екссекретар РНБО радить документувати дії опитувальників та викликати правоохоронців

    «Опитування від Зеленського» – це спроба в день голосування нахабно агітувати за провладну партію

    Раджу не лише ігнорувати «опитування від Зеленського», а й документувати цей злочин та викликати правоохоронців.

    «Опитування від Зеленського» – це спроба в день голосування нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою та грубе порушення Конституції і законодавства України. Окрім того, так званих «волонтерів» «Слуги народу» наймають за необліковану готівку (чорний нал), що також є злочином.

    Брудні технології, застосовані Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування. Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як вони проголосують, щоб створити у громадян враження, що Зе-слуги турбуються про їх майбутнє та найближчим часом будуть реалізовувати популістичну маячню, зазначену в питаннях.

    Цинізм цього фарсу полягає ще і в тому, що у Зеленського були всі механізми для реалізації всіх своїх забаганок і обіцянок протягом перебування на посаді (монобільшість, уряд, місцеві адміністрації). Він міг все це зробити, як зробив, зокрема, з легалізацією азартних ігор, про яку ніхто ні у кого не питав.

    Раджу всім не брати участь у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у випадку нав’язливого приставання до вас представників «Слуг народу» в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців.

    Ніхто не має права агітувати в день голосування та перешкоджати волевиявленню наших громадян!

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    соцопитування вибори Володимир Зеленський
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