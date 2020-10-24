«5 запитань»: активісти пропонують альтернативну версію «опитування Зеленського» на спеціальному сайті



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Запропонуйте вашу версію запитання до нації. Голосуйте за кращі запитання. Усі вони мають передбачати відповіді «так» або «ні»

Сайт пропонує користувачу додати власне запитання до президента

У мережі Інтернет з’явився сайт 5-zapytan.org.ua, на якому кожен охочий може поставити власне запитання до народу України – як альтернативу опитуванню президента Зеленського.

Сайт «5 запитань» пропонує користувачу проголосувати за варіант запитання, яке йому подобається, або додати власне запитання. Наразі на сайті вже є 99 запитань, з яких шляхом голосування будуть відібрані п’ять запитань для опитування 25 жовтня.

«Зеленський хоче опитування в день виборів? Вже є відосік про 5 запитань? Ми, Справа Громад, авторитетно заявляємо – це лютий треш, порушення закону і просто «мєрзость». Але оскільки кожен із нас – президент... ми теж проведемо своє опитування», – пишуть організатори.

«Ти сі курва заспокоїш чи нє?», «коли до Ростову, Вова?» і інші запитання ми будемо збирати на цьому ресурсі. Запропонуйте вашу версію запитання до нації. Голосуйте за кращі запитання. Усі вони мають передбачати відповіді «так» або «ні».

Серед запитань є, зокрема, такі:

Чи має Володимир Зеленський піти у відставку через неодноразове порушення закону, згідно з його ж власної обіцянки?

Чи мають бути покарані усі чиновники – включно із Президентом України, які причетні до нецільових витрат з антикоронавірусного фонду – аж до довічного ув’язнення включно?

Чи мають бути негайно звільнені з державних посад усі представники режиму Януковича, яких було призначено Зеленським?

Чи мають бути звільнені з-під варти Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві Павла Шеремета?

Чи має право людина, яка не служила в українському війську або ухилилася від військової служби, балотуватися на виборні посади?

«У ‪неділю, 25 жовтня, на цьому ресурсі, при повному дотриманні чинного законодавства, країна зможе дати відповідь на п’ять кращих (зліших, відвертіших, смішніших) запитань», – пояснюють активісти з ГО «Справа громад».

Як повідомлялося, орієнтовна вартість опитування Зеленський становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Нагадаємо, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п’ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.

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