Миємо руки і чистимо кулемети. Карантин і нові Мінські угоди - це не збіг

Уляна Супрун Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будемо боротися з коронавірусом і рускім міром одночасно

11 березня у Києві урядом був оголошений карантин по всій території України, який викликав у багатьох людей здивування.

11 березня у Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи, на якій досягли «важливих» домовленостей і підписали протокол.

Це не випадковий збіг.

В Україні повним ходом проводиться інформаційна операція з метою максимального поширення паніки та зневіри. На жаль, політичне керівництво держави повністю дозволяє це робити. А його частина — особисто бере активну в цьому участь.

Олігархічні ЗМІ включають в ефіри будь-кого заради поширення «ексклюзиву» і максимально нагнітають паніку. Регіонами і вайбер-чатами ширяться чутки і фейкові поради, на які ніяк не реагує МОЗ України. Від офіційних посадовців лунають суперечливі, помилкові чи навіть брехливі повідомлення, які ще більше підігрівають недовіру.

І в цей момент ми дізнаємося про готовність Володимира Зеленського визнавати російський наратив про війну з Україною, надавати суб’єктність колаборантам і терористам, здійснювати наругу над пам’яттю загиблих на війні героїв.

Коронавірус реальна і серйозна загроза, але рускій мір загроза значно більша. Лише за останні роки він забрав десятки тисяч життів і мільйони домівок від українців. В інтересах Кремля завжди будуть українці в паніці, які не довіряють одне одному і власній державі. Також в його інтересах українці, які мислять категоріями закритих систем, де не можна говорити людям правду, бо буде паніка, де не можна говорити правду, бо втратяться рейтинги, де не можна говорити людям правду, бо вони «ще не готові».

У найближчі тижні коронавірус продовжуватиме бути топ-темою, але лише для неефективних нарад, ефірів та імітації активної роботи. Реальні зусилля керівництва держави зосереджені на тому, щоби зухвало розвернути нас до Росії та середньовіччя.

Миємо руки і чистимо кулемети. Будемо боротися з коронавірусом і рускім міром одночасно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»