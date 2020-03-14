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    Події в Україні

    У двох госпіталізованих на Житомирщині чоловіків коронавірус не виявили

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    У двох госпіталізованих на Житомирщині чоловіків коронавірус не виявили

    Стан обох пацієнтів стабільний, вони перебувають під ретельним контролем лікарів

    У двох госпіталізованих чоловіків з підозрою на коронавірус із Житомирщини не виявили небезпечної хвороби.

    Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

    «Маємо позитивні новини. Після довготривалого аналізу у жителів Бердичівського і Андрушівського районів не виявлено уханський коронавірус Covid-19. У першого знайдено РНК риновірусу, тобто ГРВІ, у другого – двостороння пневмонія», – йдеться у повідомленні.

    За його словами, стан обох пацієнтів стабільний, вони перебувають під ретельним контролем лікарів. Наразі ускладнення у них не спостерігаються.

    Як повідомлялося, 13 березня стало відомо про те, що двох чоловіків із Житомирської області, які повернулися з Польщі та Італії госпіталізували з підозрою на коронавірус.

    Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    смерть надзвичайний стан Житомирщина коронавірус
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