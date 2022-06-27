Чи зважиться Путін на війну за новий коридор, тепер до Калінінграда

Путін пам’ятає, що Литва – член НАТО

Події навколо транзиту товарів до калінінградськоі області через територію Литви, набувають все більш загрозливий характер.

Після того, як влада Литви оголосила про заборону з 18 червня 2022 року транзиту окремих видів товарів залізничним транспортом до Калінінграда через свою територію, з боку офіційних осіб Росії були висловлені прямі погрози і ультиматуми владі Литви.

Вже 21 червня 2022 року секретар радбезу Росії терміново прибув в Калінінград, тим самим підкреслив виняткову важливість питання обмеження транзиту через литовську територію. Його реакція була абсолютно прогнозована – прямі погрози і заяви, що Росія найближчим часом застосує заходи, які серйозно негативно вплинуть на населення Литви.

Які це будуть заходи він не повідомив. Але очевидно, що заходи не дипломатичного характеру, оскільки він проводив нараду щодо питань національної безпеки.

Войовнича риторика російської влади з кожним днем наростає, причому вона стосується погроз саме Литві, хоча ця країна виконала рішення ЄС, яким і були запровадженні ці санкції проти Росії

Тобто, Росія повинна була б пред’являти претензії не Литві, а ЄС щодо цих санкцій, який запровадив четвертий пакет санкцій і транспортні обмеження, які викликали таку бурхливу реакцію Росії та істотно обмежують транспортне сполучення між калінінградською областю і Росією.

В цьому анклаві проживає біля 450 тисяч мешканців, там розташований штаб Балтійського флоту і він межує з Польщею і Литвою.

Сухопутний транспортний коридор до нього проходить через території Польщі і Литви. При цьому морський транспортний коридор залишився без обмежень.

Запровадження санкцій щодо транспортування окремих видів товарів, істотно впливає на інтереси цього анклаву, оскільки майже третина товарообігу складають саме підакцизні товари. До цього треба добавити, що крім залізничного сполучення, обмежуються і транспортні потоки автомобільним транспортом.

Таким чином, через агресію Росії проти України, ЄС запровадив проти Росії санкції, які істотно обмежили транспортне сполучення з калініградською областю

В Кремлі заявили, що відповідь Путіна на такі зухвалі дії буде обов’язково, але згодом. Провідні російські ЗМІ, центральні телеканали наповнені різного роду коментарями політиків і кремлівських пропагандистів, щодо можливих наслідків для Литви.

Є відомості, що Путін вже провів таємну нараду щодо цієї ситуації і планувалось, що 25 червня 2022 року, він зробить термінову заяву, можливо таку ж як і 24 лютого 2022 року про початок війни з Україною.

Але, в Кремлі остаточних рішень ще Путін не прийняв і його заява не була виголошена – відтермінували.

Натомість на зустрічі Путіна з Лукашенком, останній зробив заяву, що ізоляція Литвою калінінградськоі області рівнозначна оголошенню війни. Мабудь, саме Лукашенку було доручено зробити таку заяву, щоб максимально натиснути на Литву.

Натомість, Путін пам’ятає, що Литва – член НАТО і оголошення війни Литві рівнозначне оголошення війни усьому Альянсу

Путін ще не визначився остаточно, що йому робити.

Задіяти економічні важелі впливу на Литву – наприклад, відключити від енергопостачання, заблокувати основний порт Клайпеду чи запровадити повітряну блокаду Литви. Але, я вважаю, що основний варіант Путіна відповіді Литві на ці санкції – військовий.

Стратегічний план Путіна – це захоплення Сувалкського коридора, – 100 кілометрової лінії яка проходить повз кордони Польщі і Литви, з’єднує калінінградську область з Білоруссю.

Зважаючи на те, що Білорусь зараз є умовно незалежна держава, а фактично під повним управлінням Путіна, то з’єднання через цей коридор калінінградськоі області з Білоруссю – є фактичне з’єднання з Росією.

Цей коридор є старатегічним тому, що його захоплення дасть Путіну можливість не тільки пробити коридор до анклаву, але й відрізати від НАТО усі три балтійські держави, що значно ослабить можливості НАТО.

Можна не сумніватись, що це є головний план Путіна, він його вже давно підготував, адже захват Сувалкського коридора відкриває йому можливість швидкої окупації балтійських держав і дає можливість створити потужний плацдарм для широкомасштабного вторгнення в Польщу

Що стримує Путіна? Тільки можлива реакція НАТО.

Путін продовжує сумніватись у тому, що Альянс на чолі з США реально вступить в збройний захист балтійський держав. Путін знову блефує.

Він сподівається на своїх друзів в європейських країнах, які будуть намагатися заблокувати захист балтійських держав військовою потугою НАТО, обмежитись запровадженням нових санкцій чи виголошенням заяв.

Зараз усі сили Путіна направлені на те, щоб відбувся розкол в НАТО. Для Путіна розкол в єдності країн – членів НАТО – це його перемога. Путін чекає самміт НАТО, сподівається, що його агентура зробить свою справу.

З іншої сторони, чиниться значний тиск на ЄС, щоб внести зміни в пакет санкцій в частині транспортного обмеження калінінградськоі області. Головне завдання Путінських емісарів, якщо і не скасування санкцій в цій частині, то хоча б іх пом’якшення щодо транспортного сполучення. І в одному, і в іншому випадку – це була б велика перемога Путіна.

Сподіваюсь, що цього не станеться, як і не буле порушена єдність Альянсу, оскільки такі дії значно підсилять апетити Путіна і реально відкриють йому шлях до нової агресії – захвату Сувалкського виступу.

Але це вже реальна Третя світова війна

Майже вісім років, з моменту початку агресії проти України, постійно наголошувалось, що одним із головних намірів у майбутній агресії Путіна проти України – буде захоплення сухопутного коридора, який з’єднує прилеглі регіони України з Кримом.

На жаль, так воно і сталося.

Але Збройні сили України героїчно тримають оборону вже п’ятий місяць. Війна в Україні зірвала усі плани Путіна і кожний її день наближає нашу перемогу. Путін шукає можливість розширення цієі війни за межі України. Він шукає підходящі приводи для її розширення. Вже готові білоруські війська.

Це черговий шантаж Європи і світу.

Найближчі декілька днів будуть вирішальними і дадуть відповідь, – чи зважиться Путін на війну з країнами НАТО.

Кремлівські пропагандисти вже створюють необхідність і виправданість чергової агресії Росії. Путін знову скаже – у нас не було вибору.

Сподіваюсь, що самміт НАТО в Мадриді назавжди відіб’є Путіну охоту зазирати на території незалежних країн і надасть швидку і потужну допомогу Україні заради перемоги над агресором.

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