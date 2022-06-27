Білорусь мертва? Чи для них ще є надія
Білорусь жива, доки є люди, готові за неї битися
З кінця 2020 року в країні фактично діє режим окупації. Окупація до цього планомірно готувалася ідеологічно протягом двох десятків років.
А Лукашенко це Квіслінг. Чи в кращому для себе випадку адмірал Горті. Його уряд та лояльні силовики – в чистому вигляді адміністрація колаборантів.
Білоруська опозиція у вигнанні або в тюрмі.
Воля до спротиву задавлена найкривавішими засобами. В Білорусі більше 1000 політв’язнів та невстановлена кількість жертв спроби здолати режим Лукашенка.
Тож Білорусь мертва? Білоруська нація мертва?
Так, білорусам не пощастило в 2020. Їх спробу позбутися диктатури втопили в крові. І я не забував би це. Не забував того, що сотні (якщо не тисячі) людей загинули чи постраждали у цій невдалій спробі.
Так, Білорусь окупована маріонеточним режимом, який тримає владу фактично за рахунок російської зброї та російської агентури. Так, наприклад, в білоруській прикордонній службі наразі фактично немає білорусів.
Але не треба ховати Білорусь. Їх помилки виявилися ще трагічнішими за наші. Вони спробували вперше кинути серйозний виклик диктатурі запізно. З затримкою в 20 років. Але чи нам нарікати на втрачений час?
Білорусь жива. Вона зараз воює в полку Кастуся Калиновського. Воює за Україну та Білорусь.
Білорусь жива. Вона допомагає Україні перемогти спільного ворога сотнями волонтерів, журналістів та тисячами людей, що продовжують боротьбу з режимом.
Білорусь жива, доки є люди, готові за неї битися. Хай вона і лише на самому початку свого шляху. І досі в заручниках у імперії.
Джерело: блог Юрія Богданова