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    Думки вголос

    Білорусь мертва? Чи для них ще є надія

    • Юрій Богданов

      радник Голови у Дніпропетровській ОДА

    •  glavcom.ua
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    Лукашенко узурпував владу, а білорусі запізно схаменулись - Білорусь мертва? Чи для них ще є надія
    Лукашенко узурпував владу, а білорусі запізно схаменулись
    фото з відкритих джерел

    Білорусь жива, доки є люди, готові за неї битися

    З кінця 2020 року в країні фактично діє режим окупації. Окупація до цього планомірно готувалася ідеологічно протягом двох десятків років.

    А Лукашенко це Квіслінг. Чи в кращому для себе випадку адмірал Горті. Його уряд та лояльні силовики – в чистому вигляді адміністрація колаборантів.

    Білоруська опозиція у вигнанні або в тюрмі.

    Воля до спротиву задавлена найкривавішими засобами. В Білорусі більше 1000 політв’язнів та невстановлена кількість жертв спроби здолати режим Лукашенка.

    Тож Білорусь мертва? Білоруська нація мертва?

    Так, білорусам не пощастило в 2020. Їх спробу позбутися диктатури втопили в крові. І я не забував би це. Не забував того, що сотні (якщо не тисячі) людей загинули чи постраждали у цій невдалій спробі.

    Так, Білорусь окупована маріонеточним режимом, який тримає владу фактично за рахунок російської зброї та російської агентури. Так, наприклад, в білоруській прикордонній службі наразі фактично немає білорусів.

    Але не треба ховати Білорусь. Їх помилки виявилися ще трагічнішими за наші. Вони спробували вперше кинути серйозний виклик диктатурі запізно. З затримкою в 20 років. Але чи нам нарікати на втрачений час?

    Білорусь жива. Вона зараз воює в полку Кастуся Калиновського. Воює за Україну та Білорусь.

    Білорусь жива. Вона допомагає Україні перемогти спільного ворога сотнями волонтерів, журналістів та тисячами людей, що продовжують боротьбу з режимом.

    Білорусь жива, доки є люди, готові за неї битися. Хай вона і лише на самому початку свого шляху. І досі в заручниках у імперії.

    Джерело: блог Юрія Богданова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна опозиція окупація #stoprussia
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    Білорусь мертва? Чи для них ще є надія