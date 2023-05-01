Контрнаступ. Чи зможе ЗСУ знову шокувати світ?

Йде надзвичайно важлива стратегічна гра, результатом якої будуть геополітичні зміни як в Європі, так і в усьому світі

Усі, хто більш менш цікавиться міжнародною політикою, звернули увагу на те, що останнім часом в багатьох, в тому числі і світових ЗМІ, у висловлюваннях деяких політиків і навіть лідерів країн, які є дружніми до України, а також серед політологів, аналітиків і блогерів почали з’являтися матеріали чи застереження щодо українського контрнаступу або різні припущення, які піддають певним сумнівам успішні результати цього наступу ЗСУ.

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Деякі такі припущення ґрунтуються на матеріалах аналітичних центрів країн, в тому числі і членів антипутінської коаліції, а деякі на інформації розвідок та відомих і авторитетних військових експертів.

Тобто ігнорувати ці застереження чи певні аналітичні викладки не варто.

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З однієї сторони. А з іншої, не можна не розуміти, що йде надзвичайно важлива стратегічна гра, результатом якої будуть геополітичні зміни як в Європі, так і в усьому світі. Впевнений у тому, що ні одна така публікація чи аналітика не проходить повз компетентних людей в Україні, які дають їй належну професійну оцінку. Згадаймо, як почалося повномасштабне вторгнення регулярної армії росії на територію України 24 лютого 2022 року.

Всі, кому це потрібно було знати, знали, що в цей день розпочнеться повномасштабна війна. Багато і українців також про це знало, оскільки українські ЗМІ прямо про це писали і попереджали про неминучість війни. Мій матеріал про це теж був надрукований 23 лютого 2022 року, тобто напередодні війни. Було добре відомо і те, що частина найбільших українських «патріотів» ще за декілька тижнів до початку цієї трагедії виїхали разом зі своїми сім’ями за кордон. Але майже усі українці залишались вдома і не створювали паніки. Переважна більшість продовжувала вірити у те, що це повномасштабне вторгнення неможливе, а частина – в наші ЗСУ.

Також згадаємо, яка була реакція країн світу в перші години цього вторгнення.

Світ завмер. Відчувалась розгубленість серед світових лідерів. Відбувалась попередня оцінка ситуації і з’ясовувались масштаби цієї війни. А вони були приголомшливі. Таких масштабів повномасштабної Європа і світ ще не знали з періоду другої світової війни.

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Росія, її найкращі сухопутні війська, підкріпленні тисячами танків, броньованих машин, систем залпового вогню та інших видів і систем найновішого російського озброєння, значна частина фронтової і стратегічної авіації, майже увесь чорноморський флот з підводними і надводними силами, переважна більшість оперативно тактичних і балістичних ракет з неядерними боєголовками з перших хвилин були активно задіяні.

Російські війська атакували українські кордони з чотирьох сторін по фронту майже у 2500 кілометрів одночасно. У цьому першому ударі, вранці 24 лютого 2022 року були використані майже усі наявні військові сили росії, за винятком ядерних. Українські кордони перейшла величезна броньована армада і більше 200 000 російських солдатів, передових сил росії. Яка армія у Європі могла б витримати цей удар?

Природно, що переважна більшість країн світу та їх лідерів були в шоку від масштабів агресії і сили удару. Багато хто не вірив у спроможність ЗСУ зупинити ворога. Багато хто припускав, що ЗСУ зможуть протриматися два, ну максимум три дні. Багато хто допускав, що путіну вдасться захопити Україну за три дні, змінити вище політичне керівництво держави і за декілька днів приборкати український народ та фактично знищити український суверенітет. І на підтвердження цього путін проведе на Хрещатику парад переможців, від нового українського керівництва йому передадуть в подарунок українську «Мрію», правда, вже з іншою назвою, і війна буде успішно завершена. Найбільш авторитетні іноземні аналітичні і розвідувальні центри не вірили у те, що Україна зможе зберегти свою державність. В такій ситуації лише спроможність ЗСУ зупинити ворога могла вплинути на позитивну реакцію колективного Заходу.

Світ завмер в очікуванні новин з фронту.

Перше, що надзвичайно позитивно вплинуло на західні країни, що українці не з квітами і не «з хлібом та з сіллю» зустрічали ворога. В містах і селах по усьому периметру кордону, українці сміливо та відважно встали на захист Батьківщини з автоматами, гранатометами, мисливськими рушницями, а дехто навіть і з вилами.

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За задумом путіна, події повинні були б розгортатися настільки швидко, що світ не встигав би на них реагувати, а коли, все було б завершено – ця реакція вже була б неактуальною і мало кого цікавила. Та немає потреби зараз обговорювати дійсні мотиви цієї повномасштабної війни, і яка роль в розгортанні цієї агресії, а також в подальших діях друга путіна – Сі Цзіньпіна. Це окрема і надзвичайно важлива тема. Але, не сталося, як путіну гадалося.

Те, що Росія змогла за п’ять днів досягти успіху в Грузії, не вдалося в Україні.

Путін програв. Світ був шокований.

Перший раз від того, що путін здійснив повномасштабне вторгнення у найбільшу за площею країну Європи, а другий раз – що Україна змогла вистояти і отримала перемогу на початковому періоду цієї війни. Переважна більшість народів світу захоплювалася мужністю ЗСУ і українського народу, який масово пішов добровільно в територіальну оборону, щоб захищати свою країну. Симпатії та підтримка народів світу була на боці українців і України. Понад 50 країн світу утворили антипутінську коаліцію, все, що можна, провідні країни, особливо США – направили для збільшення потужності і здатності до опору ЗСУ. Український народ завжди буде пам’ятати неоціненну допомогу, яку надали народи і країни усього світу у справедливій війні з путіним.

В кінці року мені довелось побувати в США і безпосередньо бачити, яке надзвичайно позитивне і щире ставлення американців до України і українців. Це проявляється всюди. Наприклад, у Нью-Йорку після завершення відомого мюзиклу «Привид опери» уся трупа вийшла на сцену переповненого залу і під бурхливі оплески глядачів повідомила, що частину гонорару театр скеровує у Фонд допомоги України. Це викликало надзвичайно бурхливу і схвальну реакцію глядачів. Українські прапори, як ознаку солідарності, можна побачити на багатьох помешканнях, на автомобілях, в магазинах і в багатьох інших публічних місцях. Україна зараз в тренді.

Український народ поважають за мужність і відвагу у боротьбі з агресором. До речі, коли я проходив прикордонний контроль, офіцер міграційної служби, коли побачив мій український паспорт, спитав, чи це я приїхав в США, щоб сховатись від війни? Я показав йому зворотний квиток на Стамбул через шість днів і сказав, що ні, обов’язково повертаюсь через шість днів в Україну. Офіцер вийшов з свого службового приміщення і потиснув мені руку. Я спілкувався з великою кількістю американців, не питав у них – вони демократи чи республіканці, але бачив тільки щиру підтримку України.

Та повернімось до українського наступу. Дуже скептично ставлюся до тих оцінок і аналітики, яка розповсюджується зараз через ЗМІ і яка стосується майбутнього контрнаступу (наступу) ЗСУ, особливо з боку колишніх і нинішніх громадян росії, які виїхали. Мені здається, було б доречно, щоб вони більше аналізували процеси, що відбуваються у росії і чому російське населення таке аморфне і перелякане.

Впевнений у тому, що ЗСУ в черговий раз не просто здивують світ, а приголомшить його оригінальним та несподіваним, надзвичайно потужним ударом, який остаточно зруйнує здатність російської армії до опору. Це буде такої потужності удар, який сколихне кремль і розбудить путіна у його бункері. Це буде – удар Перемоги!

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Безумовно, я не знаю де його планують, як він буде розвиватись, які сили задіюватимуть. Але я точно знаю, що він буде і буде настільки потужним і могутнім, що призведе до геополітичних змін у Європі та світі. Ми, як і усі аналітики та експерти, не знаємо ніяких деталей цього удару. І це дуже добре!

Головне, щоб це знали ті, яким довірено його здійснити. Переконаний, що вже перші хвилини цього удару доведуть до шокового стану не тільки вище військово-політичне керівництво росії, але й російське населення. В москву прийде війна. В росії почнеться хаос і паніка.

Путін втратить не тільки останню довіру.

Але й владу. Спільними зусиллями ЗСУ і країн антипутінської коаліції буде відновлений міжнародно-визнаний кордон України.

Наберімось терпіння і почекаємо… Вже залишилось недовго.

Ми повинні вірити і ми віримо ЗСУ!

ЗСУ і на цей раз здивує світ.