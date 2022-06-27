Зеленський звернувся до саміту лідерів G7. Основні тези

Глава держави хоче закінчити війну в Україні до зими

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб війна в Україні закінчилася до зими 2022. Про це він заявив лідерам G7 під час свого онлайн-звернення, повідомляє Reuters.

Також глава України попросив системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти Росії та надати нашій країні гарантії безпеки. Говорив і про необхідність підтримати Україну у питанні експорту зерна та повоєнного відновлення.

«У режимі відеоконференції звернувся до саміту лідерів G7 в Берліні. Україна відчуває підтримку держав «Великої сімки». Дякую за оборонну та фінансову допомогу нашій країні в боротьбі з російським вторгненням. Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор», – зазначив Зеленський в Telegram.

Лідери G7 домовилися, що гроші від підвищення мита на російський експорт передадуть Україні. У пресс-релізі Білого дому сказано, що президент США Джо Байден та інші лідери G7 «домагатимуться дозволу використовувати доходи, отримані від будь-яких нових мит на російські товари, на допомогу Україні, щоб гарантувати, що Росія оплатить вартість війни».

Лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрілися у замку Ельмау у баварських Альпах. Після цього вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

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