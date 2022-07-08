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    Думки вголос

    «До останнього українця». Чого варті слова Путіна

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

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    Путін послав меседж, що ми маємо готуватися до довгої затяжної інформаційної війни - «До останнього українця». Чого варті слова Путіна
    Путін послав меседж, що ми маємо готуватися до довгої затяжної інформаційної війни
    фото з відкритих джерел

    Лідер Росії останнім часом виглядає дуже знервованим

    Що сказав і, що не сказав Путін, говорячи про те, що РФ в цій війні ще нічого не починала:

    1. Путін нервував. Але він, взагалі, останнім часом виглядає дуже знервованим.
    2. Слід звернути увагу, що у нас, в Україні, всі вхопилися за фразу, що Росія ще нічого не починала. ЗМІ РФ і всі проросійські ТГ-канали у нас, вхопилися за фразу «Захід змушує воювати до останнього українця». З точно таким наративом два дні тому вийшов Янукович, між іншим.
    3. Судячи з усього, росіяни прийняли рішення, що головний наратив їхньої пропаганди (ІПСО) буде зводитися до формули: «Захід змушує вас воювати до останнього українця, а якби ви перестали слухати захід і здалися б, то тоді ваші міста залишилися б цілими».

    Ми маємо готуватися до довгої затяжної інформвійни саме за цим наративом. Росіяни уміють «тримати месидж», тобто не розпливатися, а бити в одну точку. Тому нам уже зараз потрібно: а) знати і розуміти, що вони це робитимуть, а тому не нервуватися зайвий раз; б) бути готовими до цинічності і використання в цій війні будь-кого, в тому числі і наших військовополонених; в) розпочати контратаки.

    А щодо фрази «Росія ще нічого в цій війні не починали» – забийте. Це як ядерний попіл Соловйова чи захоплення Аляски Володіним.

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    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: росія окупанти армія війна путін інформаційна війна Україна окупація #stoprussia
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    «До останнього українця». Чого варті слова Путіна