Путін розуміє, що його дні пораховані: на нього працює армія екстрасенсів

Мольфарка розповіла, як глава Кремля намагається посилитися шаманськими ритуалами

Президент Росії Володимир Путін може втратити не лише свою посаду, але й життя вже найближчим часом. На очільника Кремля працює ціла армія екстрасенсів, проте він сам не знає, чого хоче.

За Путіним стежать не лише українські, а й усі екстрасенси світу. Президент РФ робить все можливе, аби його не вдалося вистежити. Про це мольфарка, учасниця секретного «батальйону 14» Магдалена Мочіовскі розповіла в ефірі «Апостроф TV».

За словами мольфарки, російський диктатор створює навколо себе надпотужний енергетичний бар'єр. Екстрасенсам дуже важко його перебити.

«У нього є і надалі плани, і не тільки на Україну. Ця людина сама не знає, чого вона хоче. Розуміючи, що його дні пораховані, він намагається себе посилити різними шаманськими магічними ритуалами. Він намагається передбачити своє майбутнє, яке ніхто йому не може передбачити, тому що екстрасенсорика не є точною наукою – це не математика, що все можна обчислити від А до Я», – пояснила Мочіовскі.

Вона також зауважила, що Путін користується нумерологією. Це помітно за тими днями, коли очільник Кремля робить ті чи інші вчинки. Мочіовскі зазначила, що від першого дня війни проти України всі вчинки президента РФ практично пов'язані з цифрами 2 та 4.

«Він дуже стежить за такими речами, як нумерологія, як сонцестояння, як парад планет. Він все прораховує як з погляду математики та нумерології, так і з погляду шаманізму та окультної чорної магії як такої», – сказала мольфарка.

Нагадаємо, раніше мольфарка назвала дату закінчення війни в Україні.