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    Політика

    «Путін упився владою». Що говорив Абе Сіндзо про війну та Росію

    Абе Сіндзо&nbsp;розпочав реформу, метою якої була розбудова могутньої армії - «Путін упився владою». Що говорив Абе Сіндзо про війну та Росію
    Абе Сіндзо розпочав реформу, метою якої була розбудова могутньої армії
    фото з відкритих джерел

    Політик звинувачував Путіна в анексії Криму та засуджував дії РФ в Україні

    Експрем'єр Японії, який помер у лікарні після замаху, активно підтримував Україну та неодноразово засуджував політику Путіна.

    Абе Сіндзо після відставки з поста прем’єра залишався одним з найвпливовіших політиків Японії та лідером Ліберально-демократичної партії.

    Абе Сіндзо не тільки виступав за повну підтримку України та Тайваню, але й розпочав реформу, метою якої була відмова від «пацифізму» та розбудова могутньої армії, здатної захистити не тільки Японію, але й світ.

    Питання Криму та Курильських островів

    У 2020 році експрем’єр Японії назвав анексію Криму однією з причин непідписання мирної угоди з Росією.

    За словами Абе, під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в грудні 2016 року він відчув, що Путін готовий активно домагатися вирішення територіальної суперечки з Японією. Найближче до врегулювання, вважає він, обидві країни були в період до зустрічі в листопаді 2018 року в Сингапурі.

    «Було розуміння, що ми нарешті наближаємося до переговорів про укладення угоди», – сказав Абе. Він додав: у певний момент очікував, що матиме повідомити про це рішення народу та розпустити нижню палату парламенту для проведення позачергових виборів.

    «Але зрештою угода так і не була підписана. Абе цитує зовнішні фактори, а саме – дедалі більш напружені відносини між Вашингтоном і Москвою після анексії Росією Криму», – писало видання Nikkei на основі інтерв’ю з японським політиком.

    Японія багато років оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди – Ітурупа, Шикотану, Кунаширу і Хабомаї. Вони були окуповані СРСР наприкінці Другої світової війни. Через територіальні суперечки Росія і Японія досі не підписали мирний договір.

    У січні 2020 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між Володимиром Путіним і Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що «поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії».

    Війна в Україні

    У квітні 2022 року колишній прем'єр-міністр Абе на симпозіумі у Токіо заявив, що президент Росії Володимир Путін «напився владою», і додав, що розмовляти з ним – те саме, що говорити з Ода Нобунага (японський військовий полководець, відомий своїм авторитарним режимом – ред.) про захист прав людини.

    «Президент Путін здебільшого прихильник сильної влади, як воєначальник у період «воюючих провінцій». Ода Нобунага, якщо ви скажете про захист прав людини, навряд це зрозуміє», – сказав прем'єр.

    У травні цього року Абе Сіндзо засудив загарбницькі дії Путіна в Україні: «Росія робить жорстоке вторгнення в Україну. Українські війська борються, щоби захистити свою Батьківщину. Ми маємо з цього урок».

    Колишній прем'єр-міністр Абе також додав: «На жаль, Україна не має такого союзника, як країни НАТО, які могли б допомагати одна одній та боротися разом. Якби вона була в НАТО, Росія не напала б на неї. Ми повинні зміцнювати нашу країну та зміцнювати союзницькі зв'язки, щоб ніколи не трапилася війна і не сталося такої трагедії».

    Нагадаємо, експрем'єр Японії помер у лікарні після отриманих поранень.

    Напередодні невідомий мінімум двічі вистрілив у нього з дробовика зі спини. Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.

    ЗМІ опублікували кадри нападу на експрем'єра Японії (відео).

    Теги: Крим росія Японія пропаганда путін Сіндзо Абе
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    «Путін упився владою». Що говорив Абе Сіндзо про війну та Росію