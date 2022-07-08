Після сорому на саміті G20 Кремль взявся лякати світ «великим потенціалом»

Пєсков заявив, що у війні задіяна незначна частина армії РФ

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков взявся вихваляти силу рашистської армії та заявив, що у війні проти України бере участь лише незначна її частина. Так Пєсков пояснив фразу Путіна, що в Україні «за великим рахунком ми ще нічого серйозно не почали».

«Потенціал Росії настільки великий, що лише незначна її частина зараз задіяна в спецоперації. А заяви про те, що Київ буде боротися до запеклого кінця, абсурдні» – заявив Пєсков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше керівник країни-агресора Володимир Путін вчергове висловив свої погрози країнам Заходу. Він заявив, що «готовий воювати з Заходом до останнього українця».

«Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут сказати… Нехай спробують. Ми уже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми-то, за великим рахунком, всерйоз поки ще нічого і не починали», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Росія вдалася до прямих погроз Заходу. Зокрема, 28 червня перед початком саміту НАТО, на якому визначили Росію як найбільшу загрозу, «Роскосмос» оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих «центрів прийняття рішень».