«Про всяк випадок»: влада Псковській області перевіряє сирени та рахує запаси харчів

У Псковської області підрахували, які запаси потрібно зробити, щоб населення змогло вижити у надзвичайних ситуаціях

У Псковській області Росії збираються перевіряти систему оповіщення і рахують, скільки запасів потрібно «про всяк випадок». Про це пише «Псковська губернія». Це відбувається на тлі «бряцання зброєю» Росії у бік Естонії та Литви, з якими межує Псковська область.

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Комплексна перевірка системи оповіщення населення пройде в Псковській області 20 липня. Як повідомили в пресслужбі уряду регіону, о 10:40 жителі Псковської області почують звук сирен, а по телевізору та радіо – прослухають звукове тестове повідомлення від оперативного чергового регіональної автоматизованої системи оповіщення.

Як пояснили в регіональному МНС, це технічна перевірка готовності систем оповіщення до виконання покладених на них завдань щодо своєчасного доведення інформації та сигналів оповіщення до органів управління, сил та засобів цивільної оборони та населення про небезпеки, що виникають під час воєнних дій або внаслідок цих дій, а також загрози виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Крім того, телеграм-канал «Псковської губернії» пише, що в Красногородському районі Псковської області підрахували, які запаси потрібно зробити, щоб населення змогло вижити у разі чого при «ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру».

Наприклад, на 45 дорослих та дітей віком від одного року на шість діб треба 68 кг хліба, 81 кг картоплі, 17 кг м’яса та 54 кг молока, а також 11 кг цукру та 6 кг солі.

Телеграм-канал «Псковської губернії»

Нагадаємо, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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