Головна проблема росіянина
Сам росіянин не може собі в цьому признатися
Головна проблема росіянина – він не може визнати українця рівним собі.
І справа не в тому, що Україна, як приємно думати самим українцям – основа імперії (це міф, насправді, українці просто були другим за величиною народом імперії). Справа ось ц чому. Як тільки ти визнаєш українця рівним собі – ти відкриваєш ящик Пандори. Далі свою ідентичність вимагатимуть тувинців з калмиками. А потім, не дай Бог, і чукчі з ескімосами.
Сам росіянин не може собі в цьому признатися, але поки він не визнає цей факт, доти він буде пробувати наново відтворювати імперію.
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