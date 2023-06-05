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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Головна проблема росіянина

glavcom.ua
«Як тільки ти визнаєш українця рівним собі – ти відкриваєш ящик Пандори»
Фото: AFP

Сам росіянин не може собі в цьому признатися

Головна проблема росіянина – він не може визнати українця рівним собі.

І справа не в тому, що Україна, як приємно думати самим українцям – основа імперії (це міф, насправді, українці просто були  другим за величиною народом імперії). Справа ось ц чому. Як тільки ти визнаєш українця рівним собі – ти відкриваєш ящик Пандори. Далі свою ідентичність вимагатимуть тувинців з калмиками. А потім, не дай Бог, і чукчі з ескімосами.

Сам росіянин не може собі в цьому признатися, але поки він не визнає цей факт, доти він буде пробувати наново відтворювати імперію.

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Джерело
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Теги: росія пропаганда історія

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