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Масована атака дронів на Київ та пожежа в Підмосков’ї: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масована атака дронів на Київ та пожежа в Підмосков’ї: головне за ніч
Пожежа в Дарницькому районі Києва, куди цієї ночі впали уламки ворожого дрона
фото: КМВА

Росіяни знову тероризували столицю «Шахедами»

У ніч на 30 травня в Києві лунали вибухи, окупанти атакували безпілотниками типу Shahed. Уламки ворожих дронів впали в багатьох районах столиці, виникли пожежі в житлових будинках, є жертва та поранені. Водночас у Підмосков’ї сталася масштабна пожежа на складі з папером та картоном, унаслідок якої загинули троє людей. Крім того, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в населеному пункті Саки. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 30 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Масована атака на Київ

Цієї ночі повітряна тривога в Києві та області тривала майже три години. Ворог атакував іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників ворога.  Попередньо, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:

Вибух у Москві

У Новій Москві (територія, приєднана до Москви, РФ) на 25 поверсі житлового будинку стався вибух, вибиті вікна, причини події встановлюються.

Будинок, де трапився інцидент, розташований у селищі Московський, неподалік аеропорту Внуково. За даними російських ЗМІ, поряд із будинком знаходять предмети, схожі на уламки безпілотника.

«Бавовна» і масштабна пожежа в Підмосков’ї

У вівторок, 30 травня, сталася серія вибухів у Підмосков'ї. Як пишуть російські телеграм-канали, про звуки вибухів повідомляють місцеві мешканці.

Вибухи було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. За попередніми даними, працює ППО.

У ніч на 30 травна в підмосковному місті Одинцово сталася масштабна пожежа на складі з папером та картоном. Під час пожежі троє людей загинули. Загоряння було ліквідовано. До гасіння пожежі залучалися 32 особи та десять одиниць техніки.

Вибухи в Саках

У ніч на 30 травня у районі міста Саки у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Населений пункт Саки розташований неподалік Новофедорівки, де розміщена російська авіабаза. Подробиць щодо причин та наслідків вибухів наразі немає. Окупаційна влада поки що ніяк не коментувала інцидент. 

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Теги: пожежа вибух Київгаз росія

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