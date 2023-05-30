Масована атака дронів на Київ та пожежа в Підмосков’ї: головне за ніч

Пожежа в Дарницькому районі Києва, куди цієї ночі впали уламки ворожого дрона

Росіяни знову тероризували столицю «Шахедами»

У ніч на 30 травня в Києві лунали вибухи, окупанти атакували безпілотниками типу Shahed. Уламки ворожих дронів впали в багатьох районах столиці, виникли пожежі в житлових будинках, є жертва та поранені. Водночас у Підмосков’ї сталася масштабна пожежа на складі з папером та картоном, унаслідок якої загинули троє людей. Крім того, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в населеному пункті Саки. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 30 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Масована атака на Київ

Цієї ночі повітряна тривога в Києві та області тривала майже три години. Ворог атакував іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників ворога. Попередньо, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва:

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Голосіївський: через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами;

Печерський: уламками пошкоджено автомобілі;

Дарницький: унаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі;

Дніпровський: палаючі уламки впали на зелену зону;

Подільський: уламки впали на нежитлову забудову;

Святошинський: уламки впали на територію одного з підприємств.

Вибух у Москві

У Новій Москві (територія, приєднана до Москви, РФ) на 25 поверсі житлового будинку стався вибух, вибиті вікна, причини події встановлюються.

Будинок, де трапився інцидент, розташований у селищі Московський, неподалік аеропорту Внуково. За даними російських ЗМІ, поряд із будинком знаходять предмети, схожі на уламки безпілотника.

«Бавовна» і масштабна пожежа в Підмосков’ї

У вівторок, 30 травня, сталася серія вибухів у Підмосков'ї. Як пишуть російські телеграм-канали, про звуки вибухів повідомляють місцеві мешканці.

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Вибухи було чути у багатьох населених пунктах, у тому числі в районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи. За попередніми даними, працює ППО.

У ніч на 30 травна в підмосковному місті Одинцово сталася масштабна пожежа на складі з папером та картоном. Під час пожежі троє людей загинули. Загоряння було ліквідовано. До гасіння пожежі залучалися 32 особи та десять одиниць техніки.

Вибухи в Саках

У ніч на 30 травня у районі міста Саки у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

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Населений пункт Саки розташований неподалік Новофедорівки, де розміщена російська авіабаза. Подробиць щодо причин та наслідків вибухів наразі немає. Окупаційна влада поки що ніяк не коментувала інцидент.