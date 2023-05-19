Польща знайшла на своїй території незвичну боєголовку російської ракети

Знайдена боєголовка, ймовірно, була призначена для дезорієнтації ППО

На території Польщі знайшли боєголовку російської ракети, уламки якої були виявлені під Бидгощем у квітні. Про це повідомив глава адміністрації президента Польщі Павло Шрот, передає видання Rzeczpospolita.

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«Що стосується боєголовки, то можу прямо сказати, що боєголовка виявлена і зараз досліджується відповідними установами, назви яких я не хотів би називати», – сказав Шрот.

Чиновник зазначив, що боєголовка була з бетону. А оскільки ракета не може летіти без бойової частини, тому «хтось там встановив таку вершину російської технологічної думки».

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«Це особлива боєголовка, тому що вона створена за російським технологічним задумом з бетону. Я припустив би, що у разі широкого ракетного обстрілу такі ракети випускаються для дезорієнтації ППО об'єктів, на які націлена атака», – сказав глава адміністрації.

Шрот також додав, що швидше за все ракета потрапила в повітряний простір Польщі випадково, хоча він у цій галузі не фахівець і не може говорити про це з упевненістю.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у польському селищі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Згодом у Варшаві підтвердили, що вибух стався у результаті падіння ракети російського виробництва, до МЗС було викликано посла Росії.