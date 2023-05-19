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Польща знайшла на своїй території незвичну боєголовку російської ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua

Знайдена боєголовка, ймовірно, була призначена для дезорієнтації ППО

На території Польщі знайшли боєголовку російської ракети, уламки якої були виявлені під Бидгощем у квітні. Про це повідомив глава адміністрації президента Польщі Павло Шрот, передає видання Rzeczpospolita.

«Що стосується боєголовки, то можу прямо сказати, що боєголовка виявлена і зараз досліджується відповідними установами, назви яких я не хотів би називати», – сказав Шрот.

Чиновник зазначив, що боєголовка була з бетону. А оскільки ракета не може летіти без бойової частини, тому «хтось там встановив таку вершину російської технологічної думки».

«Це особлива боєголовка, тому що вона створена за російським технологічним задумом з бетону. Я припустив би, що у разі широкого ракетного обстрілу такі ракети випускаються для дезорієнтації ППО об'єктів, на які націлена атака», – сказав глава адміністрації.

Шрот також додав, що швидше за все ракета потрапила в повітряний простір Польщі випадково, хоча він у цій галузі не фахівець і не може говорити про це з упевненістю.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у польському селищі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Згодом у Варшаві підтвердили, що вибух стався у результаті падіння ракети російського виробництва, до МЗС було викликано посла Росії.

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Теги: росія ракета Польща

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