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Мовний скандал у Львові: молодики співали російських пісень та нагрубіянили депутатці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мовний скандал у Львові: молодики співали російських пісень та нагрубіянили депутатці
Двоє одеситів вирішили заспівати пісні Цоя у центрі Львова
фото: скріншот із відео

На прохання не порушувати закон, співаки зреагували емоційно, нецензурно лаючись

Біля хостелу на вулиці Саксаганського у Львові двоє молодиків з Одеси виконували пісні російською. Відео інциденту оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа.

На зауваження жінки хлопці заявили, що Цой – то легенда рок-музики, а їй, вочевидь, нічим зайнятися, раз має час на зауваження.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

На прохання депутатки не порушувати закон, вони зреагували емоційно, нецензурно лаючись.

«Довелося викликати поліцію і пояснювати, що співати російськомовних пісень у країні, з якою Росія вже дев’ятий рік веде війну – це неприпустимо! А окрім того це порушення Закону України, прийнятого ще у березні 2023 року», – наголосила Наталя Піпа.

Депутатка також написала заяву у поліцію.

Раніше в Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Хлопець аргументував свій вчинок словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город». 

Нагадаємо, у Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови.

До слова, дружина майбутнього очільника Одеської ОВА Олега Кіпера досі має російський паспорт.

У базі МВС Росії паспорта Ірини Кіпер у переліку недійсних немає. Так само дійсний і її індивідуальний номер платника податків, свідчить база Федеральної податкової служби.

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Теги: росія закон скандал Наталія Піпа відео паспорт дружина

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