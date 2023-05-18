Чи повинна Україна бути в НАТО? Кіссінджер пояснив, чому різко змінив позицію

«Миру в Європі неможливо досягти без приєднання України до військового блоку під проводом США»

У своєму новому інтерв’ю британському виданню колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер якому 27 травня виповнюється 100 років, припустив, що «для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО». Відомий політик сказав виданню The Economist, що тепер він вважає, що миру в Європі неможливо досягти без приєднання України до військового блоку під проводом США.

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Кіссінджер визнав, що зараз перебуває «в дивному становищі, коли люди кажуть: «Подивіться на нього, він передумав». Тепер він за членство України в НАТО». Він зазначив, що така зміна є «подвійною».

«По-перше, Росія більше не є традиційною загрозою, якою була раніше. А по-друге тепер ми озброїли Україну до такої міри, що вона стане найбільш озброєною країною з найменш досвідченим стратегічним керівництвом у Європі. Якщо війна закінчиться так, як вона, імовірно, закінчиться, коли Росія втратить багато своїх завоювань, але збереже Севастополь, у нас може бути незадоволена Росія, але також і незадоволена Україна – іншими словами, баланс незадоволеності. Тому для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО, де вона не зможе ухвалювати національні рішення щодо територіальних претензій», – пояснив він.

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Колишній держсекретар США додав, що в розмові з російським диктатором Володимиром Путіним сказав би, що вступ України до НАТО безпечніший і для нього.

Політик-ветеран вважає, що позиція європейських країн щодо членства Києва є «шалено небезпечною».

«Європейці кажуть, що ми не хочемо їх у НАТО, тому що вони занадто ризиковані, і тому ми озброїмо їх до біса та дамо їм найсучаснішу зброю. Як це може спрацювати?... Рішення залишити відкритим членство України в НАТО було дуже неправильним і нерозумним», – риторично запитав він.

За словами Кіссінджера, можливість прийняття України, яку росіяни вважають «найбільш близьким їм молодшим братом», до очолюваного США альянсу стала «остаточним поворотним моментом» для Путіна, коли він вирішив направити війська до сусідньої країни в лютому 2022 року.

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Нагадаємо, восени минулого року Кіссінджер наполягав на тому, що «спроба включити Україну до НАТО не була мудрою американською політикою». Він сказав, що розширення блоку на схід після розпаду Радянського Союзу в 1991 році фактично зняло історичний «пояс безпеки» Росії, але наполягав, що це не є виправданням для «раптового нападу» Росії на Україну.