Данілов попередив, що чекає на тих, хто оприлюднює роботу ППО

Співачка Інна Воронова «прославилася», виклавши відео роботи ППО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що особи, які публікують записи роботи українських сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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«У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО – ред.). Це неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, – ті, хто робить такі речі», - сказав Данілов.

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня рашисти атакували Київ ракетами, але завдяки роботі ППО всі цілі були знищені. І скільки разів не нагадують українцям, що знімати в цей час та викладати відео в публічний доступ не можна, все одно знаходяться ті, хто ігнорує заборони. Нині «прославилася» співачка та блогерка Інна Воронова. Вона опублікувала у Інстаграм відео, на яких видно роботу систем ППО та вказала геолокацію, де знімала ролик.

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Пізніше горе-блогерка видалила повідомлення, але російські телеграм-канали встигли підхопити відео, щоб похвалитися, як зіпсували ніч українцям.

Згодом Воронова вибачилася за необдуманий вчинок.