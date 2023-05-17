Російські депутати запропонували відправляти на фронт безпритульних собак

Раніше російські депутати пропонували використовувати бездомних собак на війні в якості протитанкової зброї

За ідеєю росіян, собаки мають допомогти окупантам в евакуації поранених

Російський безпритульних собак слід навчити «всяким різним навичкам» і відправити на війну проти України. З такою ініціативою під час засідання Держдуми виступив депутат Федот Тумусов.

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Так, під час обговорення законопроекту про порядок поводження з бездомними тваринами депутат запропонував «навчити собак всяким різним навичкам», оскільки в Росії "дуже багато кінологів".

«Великих і агресивних собак кінологи навчили б і направили їх в зону СВО – нехай допомагають витягувати поранених, в розмінуванні беруть участь. І як показує досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах», – заявив депутат.

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Примітно, що з подібною ініціативою російські депутати виступають не вперше. У грудні депутат від Компартії РФ пропонував використовувати бездомних собак на війні в якості протитанкової зброї. Як тоді переконували російські депутати, собак можна навчити підривати танки.

Нагадаємо, що на війні проти України загинули вже 10 російських депутатів. У середньому російськи чиновники виживали на фронті не довше чотирьох місяців.

Більшість загиблих – представники правлячої партії «Єдина Росія»: депутат хуралу Кизила Айдис Саая (Тува); депутат сільського поселення Хуртагінське Даша Джаріпов (Бурятія); депутат сільради Денис Піхтовіков (Башкирія); депутат Щолкінської міськради Віталій Костенко (Крим); муніципальний депутат Олексій Дяволюк (Псковська область); депутат Каменоломенського сільського поселення від партії «Яблуко» Степан Парадін (Ростовська область); депутат від «Справедливої ​​Росії» Андрій Сізов (Іванівська область); комуніст сільради Сергій Голіков (Новосибірська область); самовисуванець із поселення Вельське Дмитро Істомін (Архангельська область). Усі вони їхали в Україну нібито «захищати російський народ», проте в результаті загинули ганебною смертю.