Ердоган емоційно відреагував на слова опонента щодо втручання росіян у вибори

Реджеп Тайїп Ердоган продовжує відкрито конфліктувати із своїм політичним опонентом Кемалем Киличдароглу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відповів лідеру Народно-республіканської партії (НРП) Кемалю Киличдароглу на звинувачення Росії у втручанні у вибори в країні. Він заявив, що його опоненту має бути соромно за цю заяву, повідомляє турецька газета Sabah.

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«Киличдарглу тепер взявся за Росію, намагаючись докучати їй. Він говорить про якесь «втручання» російської сторони. Тобі має бути соромно! Соромно! Якщо сьогодні я озвучу щось подібне і висловлюся про якийсь «слід» США, Німеччини, Франції чи Великобританії у виборних процесах у Туреччині, якою буде твоя реакція?», – звернувся турецький лідер до свого опонента.

Очільник Туреччини нагадав, що має за плечами 20-річний досвід контактів із зарубіжними країнами і чудово обізнаний про їхні справжні наміри.

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Ердоган також привернув увагу до публікацій низки західних ЗМІ на підтримку противників чинної влади. – «Хто вони такі, щоби втручатися у вибори в Туреччині. Рішення ухвалять не вони (Захід – «Главком»), а турецький народ!».

За словами турецького лідера, авторами заяв Киличдаорглу та подібних до нього є сили, які прагнуть зупинити розвиток країни і не допустити досягнення цілей Концепції «Століття Туреччини».

Нагадаємо, раніше лідер опозиції звинуватив Росію у змові та закликав прибрати руки від турецької держави. Заява політика пролунала після появи відеозапису, на якому видно, як лідер курдських бойовиків закликає голосувати за Киличдароглу. За його словами, відео – монтаж, створений російською стороною.

Пізніше головний суперник чинного турецького лідера, Кемаль Киличдароглу заявив, що не буде розривати відносини з Росією у разі перемоги, навпаки – виступить із новою мирною ініціативою щодо України. При цьому він пообіцяв підтримати розширення НАТО. Втім, кандидат нагадав, що Анкара має тісні економічні зв'язки з Москвою, і дав зрозуміти, що дотримуватиметься балансу у зовнішній політиці.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також спростував звинувачення Киличдаорглу. Він запевнив, що про жодне втручання Росії у вибори в Туреччині не може бути й мови, а подібні чутки поширюють брехуни. Він також звинуватив турецького політика «у змові та розповсюдженні фальшивих матеріалів». Такі його слова наводять росЗМІ.

«Ми неодноразово говорили та наполягаємо на тому, що ми не втручаємося у внутрішні справи та електоральні процеси чужих держав. Ми офіційно заявляємо про те, що ні про яке втручання не може бути мови, і якщо хтось надав пану Киличдароглу таку інформацію, то це брехуни», – заявив Пєсков.

Щодо відносин із Туреччиною, то «рупор» російського диктатора зазначив, що в Москві високо оцінюють рівень цих відносин і цінують позицію Анкари щодо багатьох міжнародних проблем.

«Ми дуже і дуже цінуємо наші двосторонні відносини з Туреччиною, тому що Турецька Республіка досі займала дуже відповідальну, суверенну та продуману позицію щодо цілого комплексу регіональних та світових проблем, з якими ми стикаємося. І ця позиція дуже імпонує нам», – наголосив Пєсков.

Нагадаємо, у неділю, 14 травня у Туреччині відбудуться президентські і парламентські вибори. Вперше за 20 років правління Ердогана з’явилася інтрига – його головний опонент і конкурент, кандидат від об’єднаної опозиції, лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу має цілком реальні шанси стати очільником держави. Чинний президент пручається – збирає величезні мітинги, обіцяє підняти зарплати бюджетникам (і навіть вже дещо підняв), критикує ЛГБТ-спільноту та обзиває опонента алкоголіком.