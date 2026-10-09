Перемир’я ціною поступок Путіну: на що готовий піти Трамп заради угоди

В очікуванні майже чуда

Вірогідність досягнення часткового перемирʼя на переговорах в США існує, але вона залежить виключно від рівня поступок США росіянам.

1. Трампу потрібна будь-яка мінімальна перемога. Поступки Путіна будуть залежати від двох речей: наскільки в Кремлі готові підіграти Трампу та від того, які плюшки дасть ц відповідь Трамп.

2. Відповідь на ці питання доволі проста: росіянам вигідно зберегти комунікацію з Трампом і їм не складно обміняти кількох політвʼязнів на зняття важливих для них санкцій. При цьому вони прекрасно розуміють, що в разі провалу цих переговорів, якихось вагомих санкцій проти них застосувати неможливо. Ввести санкціі зараз - підняти ціни бензин та дизель, що для Трампа є недопустимим. Окрім того, дефіцит нафти в світі та робота тіньового флоту робить самі ці нові санкції дуже обмеженими.

3. На столі, як я розумію, є два типи перемирʼя: морське та енергетичне. Зняти повну блокаду з портів Путін не хоче. В теорії він може повернутися до якихось квазіваріанту з зерновим коридором. Але в 2022 році цей коридор передбачав, що росіяни перевіряли вантажі, які йшли цим коридором. Зараз Україна, де-факто заблокувала море і для російського експорту. Я дуже сумніваюся, що росіяни готові погодитися на те, щоб Україна перевіряла російські вантажі. Хоча, як на мене, саме зерновий коридор найбільш перспективна частина переговорів. І, в теорії, знайти якийсь вихід із цієї колізії можна.

4. Енергетичне перемирʼя виглядає набагато менш перспективним. Путін вввжвє, що наявні засоби ураження, які є в Україні призводять до зупинки НПЗ на 3-100 !днів. Далі йде відновлення. Плюс вдалося налагодити імпорт. В Кремлі вважають, що наявна інфраструктура дозволяє тримати відносно контрольований дефіцит палива. Поки в України немає ефективної балістики, яка може нищити російську енергетику так, як росіяни її нищать у нас, вірогідність енергетичного перемирʼя доволі низька.

5. Головне питання цих переговорів: які поступки (зняття санкцій) можуть запропонувати США. І, що дуже важливо, чи готові їх підтримати європейці, яких останніми тижнями активно лякають росіяни своїми гібридними атаками. Результативність переговорів залежить не від позиції України, а на 90% від того, на які поступки підуть американці.