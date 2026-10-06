В Україні ліквідовано командира танкового полку РФ, причетного до вбивств полонених

Його полк брав участь у боях за Вовчанськ Харківської області у 2024 році

Майор Олексій Караваєв раніше, ймовірно, служив у підрозділі, бійці якого стратили українських військовополонених у Вовчанську

В Україні загинув командир 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії РФ майор Олексій Караваєв із позивним «Отець». Раніше він, ймовірно, служив у 82-му мотострілецькому полку, військовослужбовців якого пов’язують із убивствами українських полонених у Вовчанську. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дружину окупанта, пише «Главком».

Караваєв загинув у ніч проти 4 жовтня. 11-й танковий полк базується в Гусєві Калінінградської області РФ і зараз воює на Харківському напрямку.

Ліквідований на фронті Олексій Караваєв фото: соцмережі

За даними ЗМІ, перед призначенням до 11-го танкового полку Караваєв, імовірно, служив у 82-му мотострілецькому полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії РФ. Журналісти перевірили телефонні книги, де номер Караваєва зберігався, зокрема, під назвами «Комбат Саши Волчанск» та «Отець СВО 82 полк 1 бат».

82-й полк брав участь у боях за Вовчанськ Харківської області у 2024 році. Зокрема, терористичні війська утримували територію Вовчанського агрегатного заводу.

Саме там, за даними українського слідства, влітку 2024 року російські військові вбили українських військовополонених. За одним із епізодів суд засудив російського військового Сергія Тужилова до довічного ув’язнення.

За даними слідства, Тужилов був командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку. Він брав участь у захопленні території Вовчанського агрегатного заводу, а згодом був визнаний винним у причетності до розстрілу трьох українських військовослужбовців.

Українські правозахисники також повідомляли про розстріли військовополонених на території заводу. За даними розслідування, влітку 2024 року російські військові стратили там щонайменше чотирьох українських полонених.