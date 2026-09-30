McDonald's скоротив меню в усіх ресторанах України

Меню скорочено в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера

Перевірити актуальний асортимент можна кількома способами

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мережі.

«Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки ми тимчасово переходимо на скорочене меню в усіх ресторанах McDonald's в Україні», – йдеться в повідомленні компанії 30 вересня.

Перевірити, які страви доступні в конкретному ресторані, можна в застосунку McDonald's, застосунку партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані.

Напередодні в українських ресторанах McDonald’s відвідувачі помітили суттєве скорочення доступного меню. Кореспондент «Главкома» перевірив меню одного з ресторанів McDonald’s в Оболонському районі Києва. З’ясувалося, що частина звичних позицій наразі недоступна для замовлення.

Нагадаємо, 25 вересня російський дрон уразив один зі складів логістичного партнера McDonald’s у Київській області. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

Після удару в McDonald’s попередили про можливі перебої з постачанням продукції та тимчасову недоступність окремих позицій меню.